Jeep представил шесть шоу-каров на тему возрожденного пикапа Gladiator

Jeep представил шесть шоу-каров на тему возрожденного пикапа Gladiator
Апрель 09 11:08 2019

Jeep подготовил  шесть шоу-каров на тему возрожденного пикапа Jeep Gladiator, построенного на базе Wrangler

Представлены автомобили, среди которых кемпер, двухдверный вариант серийного автомобиля, воскрешенный Scrambler и версия в духе военного грузовика конца 1960 годов, прорекламируют аксессуары тюнингового подразделения Mopar.

Самый интересный в этой шестерке – Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter, стилизованный под армейскую версию оригинального Gladiator шестидесятых годов под названием Kaiser M715. Приставка Five-Quarter (пять с четвертью) в названии концепта – это отсылка к армейскому пикапу с характерным вертикальным лобовым стеклом, который мог перевозить одну тонну с четвертью груза.

Шоу-кар Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter получил полностью оригинальный кузов, передняя часть которого изготовлена из карбона. Алюминиевая грузовая платформа пикапа отделана деревом.

Также шоу-кару досталась пружинная подвеска вместо рессорной, мосты Dynatrac Pro-rock 60 и Dynatrac Pro-rock 80, колесные диски с бедлоками и 40-дюймовыми внедорожными шинами. Под капотом – компрессорный мотор V8 6.2 от суперкара Dodge Challenger SRT Hellcat мощностью более 700 л.с.

Jeep Gladiator

Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter

Концепт Jeep Gladiator J6 демонстрирует каким мог бы быть короткий двухдверный вариант серийного Gladiator нового поколения, доступного только с четырехдерной кабиной. При укороченной колесной базе, грузовая платформа пикапа увеличилась на 305 мм. Из других доработок – 50-миллиметровый лифт подвески, силовой бампер с лебедкой, блок дополнительного освещения на крыше, 37-дюймовые колесные диски и набор аксессуаров Mopar.

автомобиль Jeep Gladiator J6

Jeep Gladiator J6

Кемпер Jeep Gladiator Wayout получил подвеску с увеличенным на 51 мм дорожным просветом, шноркель, 37-дюймовые шины с системой подкачки из салона, солнцезащитный тент для пикника, складную лестницу и раздвижной бокс, в котором находится двухместная туристическая палатка. В нишах грузовой платформы установлены две дополнительные канистры для топлива.

Jeep

Jeep Gladiator Wayout

Jeep Gladiator JT Scrambler напоминает об Jeep CJ-8 Scrambler восьмидесятых годов. В частности, окраской кузова,  вспомогательными фонарями и защитой порогов.

внедорожник

Jeep Gladiator JT Scrambler

Концепт Jeep Gladiator Gravity создан езды по каменным тропам. Он оснащен лифт-комплектом подвески, тканевой крышей, защитой порогов и трубчатыми дверями. В грузовом отсеке установлены ящики и дополнительное багажное отделение для снаряжения.

Джип Гладиатор

Jeep Gladiator Gravity

Для любителей внедорожных поездок по пустыне компания подготовила Jeep Gladiator Flatbill с карбоновым капотом, 100-миллиметровым лифтом подвески и укороченными для проходимости бамперами. Также автомобилю достались мосты Dynatrac Pro-Rock 60, усиленные задние амортизаторы и 20-дюймовые колесные диски с 40-дюймовыми внедорожными шинами.

Jeep Gladiator JT

Jeep Gladiator Flatbill

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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