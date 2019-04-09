Jeep представил шесть шоу-каров на тему возрожденного пикапа Gladiator

Jeep подготовил шесть шоу-каров на тему возрожденного пикапа Jeep Gladiator, построенного на базе Wrangler

Представлены автомобили, среди которых кемпер, двухдверный вариант серийного автомобиля, воскрешенный Scrambler и версия в духе военного грузовика конца 1960 годов, прорекламируют аксессуары тюнингового подразделения Mopar.

Самый интересный в этой шестерке – Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter, стилизованный под армейскую версию оригинального Gladiator шестидесятых годов под названием Kaiser M715. Приставка Five-Quarter (пять с четвертью) в названии концепта – это отсылка к армейскому пикапу с характерным вертикальным лобовым стеклом, который мог перевозить одну тонну с четвертью груза.

Шоу-кар Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter получил полностью оригинальный кузов, передняя часть которого изготовлена из карбона. Алюминиевая грузовая платформа пикапа отделана деревом.

Также шоу-кару досталась пружинная подвеска вместо рессорной, мосты Dynatrac Pro-rock 60 и Dynatrac Pro-rock 80, колесные диски с бедлоками и 40-дюймовыми внедорожными шинами. Под капотом – компрессорный мотор V8 6.2 от суперкара Dodge Challenger SRT Hellcat мощностью более 700 л.с.

Концепт Jeep Gladiator J6 демонстрирует каким мог бы быть короткий двухдверный вариант серийного Gladiator нового поколения, доступного только с четырехдерной кабиной. При укороченной колесной базе, грузовая платформа пикапа увеличилась на 305 мм. Из других доработок – 50-миллиметровый лифт подвески, силовой бампер с лебедкой, блок дополнительного освещения на крыше, 37-дюймовые колесные диски и набор аксессуаров Mopar.

Кемпер Jeep Gladiator Wayout получил подвеску с увеличенным на 51 мм дорожным просветом, шноркель, 37-дюймовые шины с системой подкачки из салона, солнцезащитный тент для пикника, складную лестницу и раздвижной бокс, в котором находится двухместная туристическая палатка. В нишах грузовой платформы установлены две дополнительные канистры для топлива.

Jeep Gladiator JT Scrambler напоминает об Jeep CJ-8 Scrambler восьмидесятых годов. В частности, окраской кузова, вспомогательными фонарями и защитой порогов.

Концепт Jeep Gladiator Gravity создан езды по каменным тропам. Он оснащен лифт-комплектом подвески, тканевой крышей, защитой порогов и трубчатыми дверями. В грузовом отсеке установлены ящики и дополнительное багажное отделение для снаряжения.

Для любителей внедорожных поездок по пустыне компания подготовила Jeep Gladiator Flatbill с карбоновым капотом, 100-миллиметровым лифтом подвески и укороченными для проходимости бамперами. Также автомобилю достались мосты Dynatrac Pro-Rock 60, усиленные задние амортизаторы и 20-дюймовые колесные диски с 40-дюймовыми внедорожными шинами.

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