Концепт Genesis Essentia стал лауреатом премии Idea-2019

Американское общество промышленных дизайнеров (IDSA) признало концептуальную модель Genesis Essentia лауреатом золотой награды Международной премии за безупречный дизайн IDEA (International Design Excellence Award) в номинации «Автомобили и транспортные средства».

Это первая высшая награда, полученная брендом Genesis за дизайн автомобилей.

Учрежденная в 1980 году премия IDEA является наиболее авторитетной наградой в области дизайна в Северной Америке и, наряду с премиями RedDot и iF, образует тройку наиболее престижных в мире. В рамках этого профессионального конкурса проводится оценка и строгий отбор лучших дизайнерских работ по ряду критериев, таких как инновации в дизайне, удобство и преимущества для пользователя, социальная ответственность и значимость. В 2018 году бренд Genesis получил наивысшую награду ведущего международного дизайнерского конкурса Red Dot Awards – «Best of the Best» – в категориях Retail Design и Sound Design.

«Мы очень гордимся, что Essentia Concept, демонстрирующий видение Genesis и будущее бренда, был отмечен IDSA, – говорит исполнительный вице-президент и шеф-дизайнер Genesis Люк Донкервольке. – Для молодых брендов каждая составляющая дизайна становится частью наследия, и наша задача – не просто разрабатывать дизайн автомобиля, а обеспечивать его связь с ДНК Genesis».

Концептуальная модель Essentia Concept, представленная в марте 2018 года на Нью-Йоркском международном автосалоне, стала первым в истории бренда Genesis концептом категории «Гран-туризмо» (GT) с электрической силовой установкой. Она была отмечена за интерпретацию фирменной дизайнерской философии «Атлетичная элегантность», при этом концепт дает представление о потенциальных возможностях и технологиях будущих моделей Genesis.

Essentia Concept использует электроэнергию, хранящуюся в аккумуляторных батареях. Этот электромобиль стал гармоничным сочетанием роскошного облика, лаконичного, простого и стремительного внешнего дизайна и эксклюзивного, создаваемого специально для клиента, интерьера. При разработке дизайна интерьера основной целью стало формирование связи между водителем и автомобилем, отделка была выполнена максимально лаконичной, сочетающей сдержанность и футуристичность.