УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе “Профи”

Новинка оснащена комплектом газобалонного оборудования, а потому, как уточнили в компании, она способна проехать на одном баке более 1000 километров. Между рамой и кузовом продольно можно установить до четырех металлических баллонов по 50 литров каждый, информирует Российская газета.
Семейный автомобиль оснащен пятью сиденьями с трехточечными ремнями безопасности. В грузовом отсеке есть дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения. От пассажирского он отделен интегрированной перегородкой. Сам фургон изготовлен из композитных материалов. Оба отсека имеют дополнительную тепло- и шумоизоляцию; в грузовом отделении есть две двери: задняя и боковая.
Пока подробностей – сколько именно будет стоить автомобиль и когда он появится на рынке – нет. Стандартные коммерческие версии “Профи” с надстройками автозавод предлагает по цене от 910 900 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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