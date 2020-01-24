УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе “Профи”

Ульяновский автозавод представил универсальную грузопассажирскую модификацию УАЗ “Профи”, созданную совместно с компанией “Автодом”. Габариты автомобиля – 6150х1990х2500 мм, колесная база – 3500 мм

Новинка оснащена комплектом газобалонного оборудования, а потому, как уточнили в компании, она способна проехать на одном баке более 1000 километров. Между рамой и кузовом продольно можно установить до четырех металлических баллонов по 50 литров каждый, информирует Российская газета.

Семейный автомобиль оснащен пятью сиденьями с трехточечными ремнями безопасности. В грузовом отсеке есть дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения. От пассажирского он отделен интегрированной перегородкой. Сам фургон изготовлен из композитных материалов. Оба отсека имеют дополнительную тепло- и шумоизоляцию; в грузовом отделении есть две двери: задняя и боковая.

Пока подробностей – сколько именно будет стоить автомобиль и когда он появится на рынке – нет. Стандартные коммерческие версии “Профи” с надстройками автозавод предлагает по цене от 910 900 рублей.