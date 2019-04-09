Hyundai Motor раскрывает свою концепцию на Миланской неделе дизайна 2019

Стенд Hyundai в Милане — это интерактивная мультисенсорная экспозиция, состоящая из света, цвета, форм, звуков и материалов. Hyundai в будущем предлагает ориентироваться на возможность для клиента создавать собственную индивидуализацию пространства внутри своего автомобиля благодаря изменению используемых продуктов и услуг. Мы уже адаптируем под себя окружающее пространство с помощью различных гаджетов и технологий. А вскоре мы будем персонализировать и свои автомобили.
Hyundai в своей концепции STYLE SET FREE исследует потребность в создании «идеального пространства». Вид, который оно может принимать, зависит от конкретного человека и его предпочтений.
В центре экспозиции располагается «Скульптура» — художественное воплощение идеи STYLE SET FREE. Постоянно трансформирующаяся, оригинальная инсталляция представляет три ключевых составляющих интерьера новой фирменной концепции Hyundai: свет и цвет, материал, форма и звук.
Каждый из этих элементов воплощается в виде высококачественной двенадцатиминутной цифровой анимации, а также в серии интерактивных инсталляций.
Впервые в Милане компания также представит собственный аудиогид для выставки. Гид также будет использоваться на будущих выставках с участием Hyundai.
«Концепция STYLE SET FREE от Hyundai дает уникальную возможность подстраивать обстановку внутри автомобиля под свои предпочтения. Ни один автопроизводитель пока еще не предлагает ничего подобного, несмотря на наличие явно выраженного потребительского запроса, — отметил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor. — Эта выставка позволит нам рассказать о грядущих изменениях в мобильности более широкой аудитории».
C 2014 года www.amsrus.ru