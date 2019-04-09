Hyundai Motor раскрывает свою концепцию на Миланской неделе дизайна 2019

На Миланской неделе дизайна Hyundai под девизом STYLE SET FREE («Раскрепощение стиля») представит прогрессивное видение модернизации и модификации транспортных средств

Стенд Hyundai в Милане — это интерактивная мультисенсорная экспозиция, состоящая из света, цвета, форм, звуков и материалов. Hyundai в будущем предлагает ориентироваться на возможность для клиента создавать собственную индивидуализацию пространства внутри своего автомобиля благодаря изменению используемых продуктов и услуг. Мы уже адаптируем под себя окружающее пространство с помощью различных гаджетов и технологий. А вскоре мы будем персонализировать и свои автомобили.

Hyundai в своей концепции STYLE SET FREE исследует потребность в создании «идеального пространства». Вид, который оно может принимать, зависит от конкретного человека и его предпочтений.

В центре экспозиции располагается «Скульптура» — художественное воплощение идеи STYLE SET FREE. Постоянно трансформирующаяся, оригинальная инсталляция представляет три ключевых составляющих интерьера новой фирменной концепции Hyundai: свет и цвет, материал, форма и звук.

Каждый из этих элементов воплощается в виде высококачественной двенадцатиминутной цифровой анимации, а также в серии интерактивных инсталляций.

Впервые в Милане компания также представит собственный аудиогид для выставки. Гид также будет использоваться на будущих выставках с участием Hyundai.