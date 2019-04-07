McLaren представил уникальный 600LT в Сан-Франциско

Уникальный McLaren 600LT уже начинает поставляться к дилерам компании

Особенностью суперкара является цвет Vega Blue, а также наличие большого количества карбоновых элементов.

Несмотря на то, что McLaren 600LT уже известна многим поклонникам марки и модели, компания не устает удивлять. Уже сейчас в фирменные салоны бренда начались поставки новой особенной версии суперкара в цветовой гамме Vega Blue. До этого все версии модели, в том числе с открытым верхом, предлагались в зеленом, оранжевом и фиолетовом цветах.

Стоит отметить, что новый синий цвет смотрится самым выгодным из всей палитры. В сочетании черного карбона и контрастных оранжевых деталей в экстерьере и интерьере он McLaren выделяется даже среди собратьев. Помимо уникального цвета было добавлено множество карбоновых элементов: передний сплиттер, накладки на пороги, задний диффузор, практически весь задний бампер, накладка на задние фары и задний спойлер. Сиденья в салоне также сделаны из карбонового волокна.

В качестве силового агрегата на McLaren 600LT используется 3,8-литровый турбомотор, способный развивать до 592 лошадиных сил. Разгон до «сотни» занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость ограничивается отметкой в 328 км/ч.

Тем временем McLaren рассекретил новый Gran Tourer до премьеры. Пресс-служба британского бренда спорткаров продолжает активно привлекать всеобщее внимание. На этот раз были продемонстрированы официальные фотографии закамуфлированного спорткара.

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