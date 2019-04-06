Hyundai Motor открыла центр инноваций в Германии

Cradle Berlin — это третий центр Cradle в мире после отделений в Кремниевой долине (США) и Тель-Авиве (Израиль)

Hyundai CRADLE — это подразделение Hyundai Motor, которое занимается венчурными инвестициями, открытыми инновациями и активно инвестирует в перспективные мировые стартапы с целью ускорения развития передовых технологий в рамках долгосрочной стратегии, связанной с развитием услуг мобильности (Mobility-as-a-Service), умных городов и экологичных технологий. CRADLE Berlin будет работать на региональном рынке, выявляя стартапы, вузы и стратегических партнеров, которые, помимо других направлений, занимаются развитием прорывных инноваций в Европе.

«Германия традиционно известна своим промышленным производством, дизайном и выдающимся качеством продукции. А Берлин обладает мировой репутацией центра цифровых инноваций, — отметил Эдвин Эрискен, глава Hyundai CRADLE Berlin. — Сочетание этих качеств формирует потрясающую экосистему для инноваций. Именно поэтому мы открыли свое представительство здесь, в Берлине. Мы будем работать с разными городами и странами во всей Европе. Выступая в роли стратегического инвестора, мы займемся поиском прорывных технологий и бизнес-идей, а также поддержкой научно-исследовательской деятельности на региональном уровне. В этой связи мы уже заключили ряд интересных партнерских соглашений в разных европейских городах и продолжим активно расширять свою деятельность».

Г-н Эрискен в течение шести лет занимался партнерскими проектами и инвестициями для ведущих автомобильных компаний в Кремниевой долине. До этого он более 12 лет работал над проектами открытых инноваций в сфере мобильности и автотранспорта в Германии.

«Наша миссия заключается в том, чтобы ускорить трансформацию Hyundai Motor Group в глобального лидера индустрии мобильности. Для этого мы инвестируем в стартапы, организуем стратегические партнерства на базе открытых инноваций и работаем над специальными проектами. CRADLE — это глобальная сеть, и мы с большим воодушевлением рассматриваем возможность работать с технологическими лидерами и инноваторами из Европы, — заявил Джон Су (John Suh), вице-президент и глава Hyundai CRADLE Silicon Valley. — В Европе много талантливых разработчиков и предпринимателей. Компания Hyundai, стратегической целью которой является разработка новых платформ мобильности, способных улучшить жизнь и способы передвижения в прекрасных городах Европы, делает большой шаг вперед в этом направлении, открывая центр CRADLE Berlin».

На сегодняшний день подразделение CRADLE заключило партнерские соглашения с рядом европейских компаний, акселераторов и инновационных платформ и начала реализацию своей инвестиционной стратегии:

Earlybird — берлинский венчурный инвестиционный фонд, ориентированный на технологические инновационные компании из Европы. Earlybird был основан в 1997г., под его управлением находились активы объемом более 1 млрд евро, а 30 его венчурных проектов завершились успешным выходом. Hyundai вступила в фонд Earlybird Digital West на правах коммандитного акционера, чтобы воспользоваться сетью партнеров и опытом фонда в работе с европейскими технологическими кластерами. WayRay AG — швейцарский стартап, занимающийся разработкой голографических систем дополненной реальности (AR) для автомобилей. WayRay, благодаря стратегическим инвестициям Hyundai, разработала первую в мире голографическую навигационную AR-систему для Genesis G80. NUMA: Data City — инновационная компания из Франции. Hyundai работает с NUMA в рамках программы DataCity. DataCity — это уникальная программа с участием многих партнеров, таких как администрация Парижа, некоторые крупные корпорации и стартапы, которые вместе разрабатывают инновационные практические решения проблем современных городов на базе информационных технологий. В сотрудничестве с Total в роли корпоративного партнера и стартапом Greentropism, который специализируется на применении технологий искусственного интеллекта в спектроскопии, Hyundai возглавляет разработку решения, которое существенно повысит качество каршеринговых услуг. Акселератор умной мобильности — Hyundai объединяет усилия с Transport System Catapult, флагманским центром технологических разработок и инноваций из Великобритании, и Wayra UK, ведущим в мире акселератором стартапов, входящим в группу Telefónica Open Future, для сотрудничества с перспективными революционными стартапами в транспортной отрасли Великобритании с целью помочь им превратиться в ведущие мировые компании. Startup Autobahn — одна из крупнейших и самая успешная платформа инноваций в Европе, ориентированная на новые идеи в сфере аппаратного и программного обеспечения, которые будут определять будущее мобильности. Участвуя в ее специальной корпоративной программе мобильности, Hyundai CRADLE Berlin ищет перспективные технические стартапы и планирует реализацию пилотных технических проектов с целью внедрения новых технологий в Hyundai Motor Group.



Компании из портфолио Hyundai CRADLE получат финансовую поддержку наряду с предоставлением доступа к бизнес-технологиям и опыту Hyundai. Они также смогут пользоваться возможностями, доступными для глобального бренда Hyundai Motor Group с его ролью ведущего игрока на рынке.