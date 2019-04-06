Hyundai Motor открыла центр инноваций в Германии

Hyundai CRADLE — это подразделение Hyundai Motor, которое занимается венчурными инвестициями, открытыми инновациями и активно инвестирует в перспективные мировые стартапы с целью ускорения развития передовых технологий в рамках долгосрочной стратегии, связанной с развитием услуг мобильности (Mobility-as-a-Service), умных городов и экологичных технологий. CRADLE Berlin будет работать на региональном рынке, выявляя стартапы, вузы и стратегических партнеров, которые, помимо других направлений, занимаются развитием прорывных инноваций в Европе.
«Германия традиционно известна своим промышленным производством, дизайном и выдающимся качеством продукции. А Берлин обладает мировой репутацией центра цифровых инноваций, — отметил Эдвин Эрискен, глава Hyundai CRADLE Berlin. — Сочетание этих качеств формирует потрясающую экосистему для инноваций. Именно поэтому мы открыли свое представительство здесь, в Берлине. Мы будем работать с разными городами и странами во всей Европе. Выступая в роли стратегического инвестора, мы займемся поиском прорывных технологий и бизнес-идей, а также поддержкой научно-исследовательской деятельности на региональном уровне. В этой связи мы уже заключили ряд интересных партнерских соглашений в разных европейских городах и продолжим активно расширять свою деятельность».
Г-н Эрискен в течение шести лет занимался партнерскими проектами и инвестициями для ведущих автомобильных компаний в Кремниевой долине. До этого он более 12 лет работал над проектами открытых инноваций в сфере мобильности и автотранспорта в Германии.
«Наша миссия заключается в том, чтобы ускорить трансформацию Hyundai Motor Group в глобального лидера индустрии мобильности. Для этого мы инвестируем в стартапы, организуем стратегические партнерства на базе открытых инноваций и работаем над специальными проектами. CRADLE — это глобальная сеть, и мы с большим воодушевлением рассматриваем возможность работать с технологическими лидерами и инноваторами из Европы, — заявил Джон Су (John Suh), вице-президент и глава Hyundai CRADLE Silicon Valley. — В Европе много талантливых разработчиков и предпринимателей. Компания Hyundai, стратегической целью которой является разработка новых платформ мобильности, способных улучшить жизнь и способы передвижения в прекрасных городах Европы, делает большой шаг вперед в этом направлении, открывая центр CRADLE Berlin».
На сегодняшний день подразделение CRADLE заключило партнерские соглашения с рядом европейских компаний, акселераторов и инновационных платформ и начала реализацию своей инвестиционной стратегии:
Компании из портфолио Hyundai CRADLE получат финансовую поддержку наряду с предоставлением доступа к бизнес-технологиям и опыту Hyundai. Они также смогут пользоваться возможностями, доступными для глобального бренда Hyundai Motor Group с его ролью ведущего игрока на рынке.
C 2014 года www.amsrus.ru