Работникам закрывающихся заводов Ford в России предложили компенсацию в размере годового оклада

Работникам заводов Ford предложили добровольно уволиться за компенсацию в размере от 5,5 до 12 месячных окладов

Ford Sollers, совместное предприятие автопроизводителя Ford в России, в связи с закрытием трех заводов предложило работникам программу добровольного увольнения, в рамках которой они получат от 5,5 до 12 месячных окладов. Об этом свидетельствует фото, опубликованное на странице профсоюза в ВК.

Программа добровольного увольнения будет действовать с 8 по 22 апреля. Самая маленькая компенсация предусмотрена для тех, кто работает в Ford Sollers меньше пяти лет, самая большая — для сотрудников со стажем больше 15 лет.

Профсоюз МПРА не устраивают предложенные компенсации. «Мы направили письмо в Ford Europe с просьбой пересмотреть суммы. Если наши требования не будут удовлетворены, будем проводить пикеты и митинги», — заявил «Интерфаксу» глава первичной профсоюзной организации МПРА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Темченко.

Ранее профсоюз закрывающегося завода Ford во Всеволожске потребовал выплаты двух годовых окладов сотрудникам при увольнении.

Компания Ford Sollers в конце марта объявила, что уйдет с рынка легковых автомобилей и закроет три завода в РФ: предприятие по производству двигателей в Елабуге и два автомобильных завода в Набережных Челнах и Всеволожске. На них работают почти две тысячи человек. При этом Ford Sollers продолжит выпуск легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Их собирают на третьем автозаводе компании в Елабуге.

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