Hankook и Schmitz Cargobull продлевают свой стратегический альянс

В начале января в Ной-Изенбурге производитель шин премиум-класса Hankook и Schmitz Cargobull – ведущий европейский производитель прицепов для грузовых транспортных средств, подписали договор о продлении стратегического альянса до 2022 года. Компания Schmitz Cargobull наряду с производством инновационной продукции, также является поставщиком эффективных решений для транспортных перевозок

Hankook продолжит поставку полного ассортимента современных и энергоэффективных шин для прицепов, которые адаптированы к европейским условиям эксплуатации. Таким образом, сотрудничество, начавшееся в 2013 году, продлено еще на три года. В 2017 году Hankook, единсвенный из производителей шин, был отмечен Schmitz Cargobull наградой «Стратегическое партнерство».

«Hankook является поставщиком шин на первичную комплектацию всемирно известных автопроизводителей, в том числе коммерческого и грузового транспорта в Европе. В связи с активным развитием логистической отрасли в последние годы, партнерские отношения в сфере производства шин для коммерческих транспортных средств и грузовых прицепов приобретают все большее значение», – говорит Санг Хун Ли, Президент европейского подразделения Hankook Tire Europe. «Как лидер отрасли, Schmitz Cargobull предъявляет исключительно высокие требования в отношении производительности, эффективности и экологичности шин, и мы гордимся тем, что наши шины полностью отвечают этим стандартам», — добавляет Дитмар Олбрих, Вице-президент Hankook Reifen Deutschland по маркетингу и продажам.

Компания Schmitz Cargobull AG, головной офис которой расположен в г. Хорстмаре (Германия), является лидером европейского рынка в сегменте грузового автотранспорта. Поставка шин Hankook на первичную комплектацию грузовых транспортных средств Schmitz Cargobull будет по-прежнему ориентирована на европейский рынок. Речь идет о грузовых магистральных шинах с посадочными диаметрами в диапазоне от 19,5 до 22,5, включая шину с размером 455/40 R 22,5 линейки e-cube Max. Энергосберегающие шины следующего поколения линейки e-cube Blue, отличающейся высокой производительностью, а также шины SmartWork для строительного сегмента, SmartFlex для региональных перевозок и SmartControl для зимних дорог также включены в поставку.

Оптимизированный для соответствующей эксплуатации, специальный рисунок протектора влияет на сцепные характеристики, расход топлива и срок службы. Данные параметры формируют показатель «Общей стоимости владения» (TCO – Total cost of ownership), который является ключевым для определения эффективности бизнеса транспортных перевозок. Грузовые шины премиум-класса Hankook устанавливаются на отмеченные наградами прицепы Schmitz Cargobull для различных видов перевозок в Европе. Все шины Hankook поставляются непосредственно на производственные площадки Schmitz Cargobull.