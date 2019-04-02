Обновленный Mercedes-Benz V-Класс приходит в Россию

С 1 апреля 2019 г дилерские центры Mercedes-Benz начинают прием заказов на обновленный V-Класс

Самый привлекательный крупный представитель легкового семейства Mercedes-Benz выходит на российский рынок. С 1 апреля официальные дилерские центры марки начинают прием заказов на обновленный V-Класс. От нововведений также выиграли компактные кемперы MarcoPolo и MarcoPolo HORIZON. Традиционно представлены базовые автомобили и пакетные предложения, сформированные на основе предпочтений покупателей. Кроме того, автомобили доступны в двух линиях исполнения – AVANTGARDE и EXCLUSIVE.

Обновленные премиальные минивэны предлагаются на выбор с бензиновым или дизельным двигателями. 2,1-литровый четырехцилиндровый двигатель с системой непосредственного впрыска топлива уже хорошо зарекомендовал себя почти на всех легковых моделях марки. Для использования на V-Классе он целенаправленно был модернизирован и сочетает уверенный набор мощности шестицилиндрового двигателя с примерной экономичностью четырехцилиндрового. В результате флагманская модель V 250 BlueTEC обладает впечатляющие динамикой, потребляет, однако, на 28% меньше топлива, соответствуя благодаря технологии BlueTEC норме Евро-6. Дизельная версия представлена в вариантах мощности от 100 кВт (136 л.с.) до 140 кВт (190 л.с.), бензиновая – 150 кВт (211 л.с.).

Предыдущее поколение V-Класса впечатляло самой большой в своем сегменте панорамной крышей со сдвижным люком, широкой центральной консолью с интегрированным холодильником и оснащёнными светодиодной подсветкой подстаканниками с функцией термоса, ненавязчивой светодиодной подсветкой салона в трёхцветном исполнении с пятью уровнями яркости. В новом V-Классе, как и в S-Классе, доступны опциональные сиденья “люкс” с функциями спального места, массажа спины и климат-контроля. Пассажир может выбрать между тремя уровнями интенсивности массажа и тремя же уровнями кондиционирования. Теперь поездка в новом V-Классе – например, если это VIP-шаттл – после утомительного перелёта или деловой встречи станет для Вас больше похожей на SPA-процедуру.

В новом дизайне автомобиля чувствуется влияние актуальных легковых моделей Mercedes-Benz. Облик передней части кузова стал ещё более представительным, для первого премиального минивэна расширены цветовая гамма и материалы отделки. Стоимость обновленного премиального минивэна в базовой комплектации начинается от 3 457 000 рублей с НДС. Пакетные предложения, например, V 220 dAVANGARDE 4MATIC, – от 5 280 000 рублей.

Эффектное и функциональное обновление модели повлияло и на семейство кемперов Mercedes-Benz. Стиль и качество исполнения, мощность, экономичность или безопасности – автомобили Marco Polo оказались в выигрыше от рестайлинга. Покупатели компактных кемперов Marco Polo и Marco Polo HORIZON оценят запоминающийся дизайн передней части кузова, смогут выбрать из нескольких новых вариантов лакокрасочного покрытия, легкосплавных дисков и обивки, дополнить обширный список систем безопасности системами экстренного торможения и управления дальним светом. Рекомендованная розничная стоимость – от 4 241 000 рублей.

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