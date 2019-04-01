Ford распродает заводы в России

Ford распродает заводы в России
Апрель 01 20:03 2019

Концерн Ford выставил на продажу завод во Всеволожске

Американский производитель решил не консервировать свои закрываемые предприятия в нашей стране, а избавиться от них. На данный момент компания ведет переговоры с двумя автоконцернами о продаже предприятий.

Интересно, что производитель не делает комментариев, относительно того, с какими компаниями ведутся переговоры. В первую очередь, речь о продаже идет относительно завода во Всеволожске, который является старейшим предприятием полного цикла, созданным в России иностранным автопроизводителем. Логично предположить, что  предприятием интересуется либо Hyundai, петербургский завод которого практически полностью загружен из-за высокого спроса на Hyundai Creta и Kia Rio, либо Toyota, либо Nissan, которые также имеют сборочные площадки в Санкт-Петербурге.

Завод Ford Sollers во Всеволожске

Интересно, что  правительство России помогает Ford Sollers с реализацией площадок. По словам Вице-премьера Дмитрия Козака,  власти стимулируют переговоры, но не более того, так как они носят исключительно коммерческий характер. Правда, по оценке замминистра промышленности России Александра Морозова, сегодня производственные мощности автопрома в стране загружены на 40%, то есть сейчас простаивает более половины мощностей автозаводов и необходимость приобретения кем-либо дополнительных производственного ресурса находится под большим вопросом.

Источник. 

На тему:

  Article "tagged" as:
Fordзаводы в Россиипродажа
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Эдгард Запашный попал в массовое ДТП с участием Яндекс Такси

Эдгард Запашный попал в массовое ДТП с участием Яндекс Такси 3

Lexus занял лидирующие позиции на премии «Residual Value-2019»

Lexus занял лидирующие позиции на премии «Residual Value-2019»

Ликсутов сообщил, что в Москве одна машина каршеринга заменяет восемь личных автомобилей

Ликсутов сообщил, что в Москве одна машина каршеринга заменяет восемь личных автомобилей