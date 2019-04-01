Ford распродает заводы в России

Концерн Ford выставил на продажу завод во Всеволожске

Американский производитель решил не консервировать свои закрываемые предприятия в нашей стране, а избавиться от них. На данный момент компания ведет переговоры с двумя автоконцернами о продаже предприятий.

Интересно, что производитель не делает комментариев, относительно того, с какими компаниями ведутся переговоры. В первую очередь, речь о продаже идет относительно завода во Всеволожске, который является старейшим предприятием полного цикла, созданным в России иностранным автопроизводителем. Логично предположить, что предприятием интересуется либо Hyundai, петербургский завод которого практически полностью загружен из-за высокого спроса на Hyundai Creta и Kia Rio, либо Toyota, либо Nissan, которые также имеют сборочные площадки в Санкт-Петербурге.

Интересно, что правительство России помогает Ford Sollers с реализацией площадок. По словам Вице-премьера Дмитрия Козака, власти стимулируют переговоры, но не более того, так как они носят исключительно коммерческий характер. Правда, по оценке замминистра промышленности России Александра Морозова, сегодня производственные мощности автопрома в стране загружены на 40%, то есть сейчас простаивает более половины мощностей автозаводов и необходимость приобретения кем-либо дополнительных производственного ресурса находится под большим вопросом.

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