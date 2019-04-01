FCA выпустит ограниченную версию пикапа Jeep Gladiator

FCA выпустит всего 4 190 Jeep Launch Edition Gladiator

Представители концерна FCA наконец поделились последней информацией о новом Jeep Gladiator, прежде чем ожидаемый пикап поступит в продажу. Среди всех новостей о ценах неожиданно появились данные о специальном исполнении модели Launch Edition, которую можно заказать только 4 апреля — в день, когда автопроизводитель зовет Jeep 4×4 Day. 4 апреля, 4/4, 4×4.

Если вы хотите получить в руки Launch Edition Gladiator, у Jeep есть веб-сайт, который называется онлайн-сайт Jeep Gladiator concierge. Здесь необходимо ввести свои данные и дождаться звонка менеджера, который согласует с Вами время визита и адрес дилерского центра.

В качестве дополнительного стимула для приобретения Launch Edition Gladiator, каждый, кто делает предварительный заказ, имеет шанс выиграть 100 тыс. долларов.

Если быть краткими, то Jeep Gladiator Launch Edition — это топовое исполнение модели Rubicon, оснащенное специальными колесами, особой внутренней отделкой и шильдиками с названием спецсерии. В частности, Launch Edition оснащается 17-дюймовыми алюминиевыми колесами Mid Gloss Black, на которые надели 33-дюймовую вездеходную резину. Внутри вас втретит приборная панель с серебряной отделкой и черные кожаные сиденья с красной строчкой. Шильдик с обозначением особого статуса автомобиля, отлитый из алюминия, расположен на задней двери и идентифицирует Gladiator как один из 4 190 выпущенных экземпляров Launch Edition.

Все это звучит довольно привлекательно, но быть одним из первых покупателей Jeep Gladiator не дешево. особая серия Launch Edition оценивается в 60 815 долларов — на 17 тыс. долларов больше, чем аналогично оснащенный Rubicon, и почти вдвое превышает цену Sport начального уровня.

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