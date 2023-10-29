Щётки Avtopribor доступны на Teboil

Ассортимент включает 8 наиболее популярных размеров щёток

АЗС TEBOIL

В небольших магазинах, расположенных на заправочных станциях сети АЗС TEBOIL, представлен ассортимент бескаркасных щеток для стеклоочистителя от AVTOPRIBOR в восьми наиболее популярных размерах: 330 мм, 400 мм, 430 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм. Эти щетки могут легко установить на автомобили всех отечественных и зарубежных брендов, использующих тип крепления “крючок” (hook).

Производство бескаркасных щеток стеклоочистителя полностью сосредоточено на предприятии НПК АВТОПРИБОР во Владимире, где резиновая лента изготавливается по уникальной рецептуре, разработанной производителем. Каждый этап производства подвергается строгой оценке качества и испытаниям в лабораториях Научно-Производственного Комплекса. Щетки проходят тестирование на работоспособность при разных скоростях очистки и в условиях, имитирующих различные погодные факторы, такие как повышенная и пониженная температура, влажность, соляной и морской туман, обильные снегопады. Также проводятся испытания на стойкость к омывающему раствору, старение в атмосфере и озоне, светостойкость, динамическую нагрузку и проверяется люфт щетки относительно рычага. Особое внимание уделяется внешнему виду, маркировке и габаритам продукции. Все эти лабораторные тесты позволяют НПК АВТОПРИБОР гарантировать надежность и долговечность выпускаемых щеток.

“Мы продолжаем развивать партнерские отношения с розничными сетями по всей России. В настоящее время бескаркасные щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR уже доступны в 120 магазинах сети TEBOIL, и мы активно работаем над расширением сети продаж” – отметила Александра Старикова, коммерческий директор ООО “НПК “АВТОПРИБОР”.

Александра Старикова – Коммерческий директор ООО “НПК Автоприбор”

Научно-Производственный Комплекс “АВТОПРИБОР” во Владимире запустил единственную в России линию по производству щеток стеклоочистителя полного цикла.