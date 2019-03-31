Skoda Scala получила престижную дизайнерскую награду Red Dot Award

ŠKODA SCALA получила первую престижную награду еще до выхода на рынок

Международное жюри, состоящее из 40 экспертов, присудило новой модели чешского бренда победу на премии Red Dot Award 2019 в категории «Дизайн продукта». ŠKODA удостаивается этой важной награды уже в тринадцатый раз. SCALA стала первым серийным автомобилем марки, воплотившим новый язык дизайна ŠKODA, который впоследствии появится и в других моделях бренда.

Новый язык дизайна чешского бренда, который характеризуется эмоциональным интерьером и экстерьером автомобилей, впервые дебютировал на компактной ŠKODA SCALA. Он нашел отражение в рельефном силуэте, динамичных линиях и тщательно проработанных деталях модели. Идеально выверенные пропорции, гладкие поверхности, плавные очертания и превосходная аэродинамика придают ŠKODA SCALA современный и спортивный вид. Также компактную модель отличают стремительно ниспадающая линия крыши и спортивный диффузор, гармонично завершающий стильный образ автомобиля.

Кроме того, SCALA стала первой моделью чешского бренда на европейском рынке с надписью ŠKODA заглавными буквами на крышке багажника вместо традиционного логотипа. А в качестве опции клиентам доступно увеличенное заднее стекло, на которое также нанесено название бренда.

В этом году награда Red Dot Award будет вручаться уже в 64-й раз. Премия является одной из самых престижных наград в области дизайна в мире. В состав ее экспертного международного жюри входят независимые дизайнеры, ученые и отраслевые журналисты.

В этом году они рассмотрели около 5 500 заявок, оценив предложенные продукты по инновационности, проработке дизайна, функциональности, долговечности и экологичности. Жюри уже выбрало победителей в каждой номинации, а торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 01 ноября.

ŠKODA SCALA стала тринадцатым автомобилем марки, отмеченным наградой Red Dot Award. Первой моделью ŠKODA, получившей знаменитую премию, стал универсал OCTAVIA COMBI в 2006 году.