Skoda Scala получила престижную дизайнерскую награду Red Dot Award

Международное жюри, состоящее из 40 экспертов, присудило новой модели чешского бренда победу на премии Red Dot Award 2019 в категории «Дизайн продукта». ŠKODA удостаивается этой важной награды уже в тринадцатый раз. SCALA стала первым серийным автомобилем марки, воплотившим новый язык дизайна ŠKODA, который впоследствии появится и в других моделях бренда.
Новый язык дизайна чешского бренда, который характеризуется эмоциональным интерьером и экстерьером автомобилей, впервые дебютировал на компактной ŠKODA SCALA. Он нашел отражение в рельефном силуэте, динамичных линиях и тщательно проработанных деталях модели. Идеально выверенные пропорции, гладкие поверхности, плавные очертания и превосходная аэродинамика придают ŠKODA SCALA современный и спортивный вид. Также компактную модель отличают стремительно ниспадающая линия крыши и спортивный диффузор, гармонично завершающий стильный образ автомобиля.
Кроме того, SCALA стала первой моделью чешского бренда на европейском рынке с надписью ŠKODA заглавными буквами на крышке багажника вместо традиционного логотипа. А в качестве опции клиентам доступно увеличенное заднее стекло, на которое также нанесено название бренда.
В этом году награда Red Dot Award будет вручаться уже в 64-й раз. Премия является одной из самых престижных наград в области дизайна в мире. В состав ее экспертного международного жюри входят независимые дизайнеры, ученые и отраслевые журналисты.
В этом году они рассмотрели около 5 500 заявок, оценив предложенные продукты по инновационности, проработке дизайна, функциональности, долговечности и экологичности. Жюри уже выбрало победителей в каждой номинации, а торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 01 ноября.
ŠKODA SCALA стала тринадцатым автомобилем марки, отмеченным наградой Red Dot Award. Первой моделью ŠKODA, получившей знаменитую премию, стал универсал OCTAVIA COMBI в 2006 году.
C 2014 года www.amsrus.ru