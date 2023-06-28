«Привет, Москва!» в культурном центре ЗИЛ

В рамках инициативы “Привет, Москва!” ретроавтобус ЛиАЗ-677М становится центром для проведения разнообразных мероприятий, объединяющих историю города, транспортную систему и жителей районов.

Музей Транспорта Москвы представит программу “Привет, Москва!” на территории Культурного центра ЗИЛ 30 июня. Она будет посвящена истории и наследию Завода имени Ивана Алексеевича Лихачёва и Дворца культуры ЗИЛ.

Ретроавтобус ЛиАЗ-677М, ставший символом проекта, станет площадкой для разнообразных мероприятий, объединяющих историю города, транспортную систему и жителей районов. В рамках программы будет представлена экспозиция автомобилей Музея завода ЗИЛ, включая модели такие как ЗИЛ-111 (аналогичная модель была подарена Фиделю Кастро во время его посещения Дворца культуры), советский микроавтобус ЗИЛ-118 “Юность”, лимузин ЗИЛ-41047 и кабриолет ЗИЛ-410441. Экскурсию по выставке проведет Владимир Чуркин, бывший начальник сборочного цеха легковых автомобилей ЗИЛ.

В рамках программы также состоится специальный театральный интенсив по актерскому мастерству для подростков от Драматического театра имени С. Л. Штеина, который является одним из первых кружков, обосновавшихся в здании Дворца культуры ЗИЛ. В подкасте “Феномен дворцов культуры при заводах: их прошлое и настоящее”, который пройдет в ретроавтобусе, ведущий Николай Чеканов и куратор выставки “ДК СССР” Алина Корень обсудят явление дворцов культуры при заводах в советское время и их современное воплощение.

В конце программы каждый участник получит проездной билет из советской билетной кассы, и некоторые номерки окажутся счастливыми, принеся своим обладателям призы от музея. Среди подарков будут билеты на выставку “Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра”, экскурсии по Северному речному вокзалу, проездные “Тройки” и сувенирная продукция музея.







Программа мероприятия: