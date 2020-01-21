Nissan впервые представляет в Европе Leaf Nismo RC

Полностью электрический гоночный автомобиль Nissan LEAF NISMO RC дебютировал в Европе на трассе имени Рикардо Тормо в испанской Валенсии

Для Nissan буква ‘E’ в аббревиатуре ‘EV’ также означает ‘Exciting’ (Восхищение), что подчеркивает такой аспект электрической мобильности, как удовольствие от вождения

Инновационный гоночный автомобиль берет лучшее от электрического бестселлера с помощью ноу-хау Nissan Motorsport, чтобы продемонстрировать двухмоторную технологию Nissan

LEAF NISMO RC подчеркивает самый яркий аспект электромобилей: мгновенное ускорение усиливает удовольствие от вождения электромобилей

Компетенция Nissan как мирового лидера в области электромобилей и опыт, полученный за много лет участия в гонках высшего ранга, слились воедино в Nissan LEAF NISMO RC – впечатляющем примере симбиоза мощности, инноваций и восхищения электромобильных технологий Nissan

Полноприводный LEAF NISMO RC имеет вдвое большую мощность и крутящий момент, чем его предшественник, базировавшийся на первом поколении LEAF, появившемся в 2011 году. Обладая 322 л.с. мощности и 640 Нм крутящего момента, LEAF NISMO RC демонстрирует молниеносное ускорение, достигая скорости в 100 км/ч при старте с места всего за 3,4 с.

Новейший LEAF NISMO RC создан не только как шоу-кар. Он также выступает в роли тестового полигона для будущих эволюций электромобильных технологий и выражает собой безграничность потенциала электромобилей Nissan. Он исследует, что может предложить полностью электрическая двухмоторная полноприводная платформа и отражает стремление компании Nissan к постоянному улучшению и развитию своих электромобилей, адресованных водителям по всему миру.

В LEAF NISMO RC и дорожном LEAF – самом популярном в мире электромобиле, продажи которого с 2010 года составили более 450 000 экземпляров – использована одна и та же передовая технология. При этом, LEAF NISMO RC впервые коснулся европейского асфальта на трассе имени Рикардо Тормо в испанской Валенсии.

“Экспертиза Nissan как пионера в области электромобилей для дорог общего пользования в сочетании с более чем 60-летним опытом NISMO в автоспортивных инновациях привели к концепции уникального автомобиля”, – сказал Майкл Каркамо (Michael Carcamo), глобальный директор Nissan Motorsport. “Для Nissan буква ‘E’ в аббревиатуре ‘EV’ также означает ‘Exciting’ (Восхищение). Ставя эту философию в центр всего, что мы делаем, мы создали LEAF NISMO RC. Он поднимает все аспекты, касающиеся удовольствия от вождения электромобиля, на новый уровень”, – добавил Майкл.

Моментальное ускорение – это отличительная черта не только LEAF NISMO RC, но и каждого электромобиля Nissan. Полностью электрическая силовая установка, дополненная идеально подходящим дизайном кузова LEAF и его передовыми технологиями коммуникации, обеспечивает впечатляющий опыт вождения. LEAF NISMO RC демонстрирует мощь и динамику электромобилей, которые являются одними из ключевых компонентов стратегии Nissan Intelligent Mobility.

Nissan LEAF e+ имеет увеличенный примерно на 40% пробег на одной зарядке, что полностью удовлетворяет требования очень широкого круга потребителей. Благодаря внедрению таких систем, как Nissan ProPILOT и e-Pedal, позволяющей управлять ускорением и замедлением всего одной педалью, LEAF e+ предоставляет новый опыт вождения, давая водителю возможность начинать движение, ускоряться, замедляться и останавливаться с помощью одной лишь педали акселератора. Это придает вождению плавность и непрерывность, а также дает водителю максимальный контроль за счет улучшенной отзывчивости педали.