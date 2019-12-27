НБКИ и Автостат: выдача автокредитов перед Новым годом обычно растет более чем на 20%

В свою очередь, продажи автомобилей в декабре на 33% выше, чем в среднем по году

По данным за 2015 – 2018 гг., предоставленным 4 000 кредиторами, передающими сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в последние годы в декабре в среднем выдается на 21,2% больше автокредитов, чем в предыдущие месяцы. При этом на долю предновогоднего месяца приходится более 10% годовых выдач автокредитов. Это неудивительно, так как в это время автопроизводители, автодилеры и банки традиционно предлагают клиентам наиболее привлекательные условия, включая всевозможные акции и скидки.

Еще более серьезная динамика данного показателя наблюдается в продажах автомобилей. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в декабре 2015 – 2018 гг. продавалось на 33,1% больше легковых машин, чем в среднем по году.

В преддверии «высокого» сезона АВТОСТАТ и Национальное бюро кредитных историй также подготовили рейтинг регионов, в которых предновогодняя активность не только банков, автодилеров и производителей, но и самих автолюбителей, наиболее ощутима.

Так, по данным НБКИ, самым «декабрьским» регионом (среди регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов в 2015 – 2018 гг.) является Кемеровская область, где выдачи автокредитов в предновогодний месяц превышали среднемесячное значение на 37,8%. В Республике Башкортостан выдача автокредитов в предновогодний месяц также росла высокими темпами – в среднем на 31,4%, а в Удмуртской Республике – на 29,6%. В то же время в Москве новогодняя кредитная активность автолюбителей оказалась выше среднемесячных значений всего на 13,4%, а в Самарской области – на 12,1%.

По данным агентства «АВТОСТАТ», наибольшее превышение среднемесячного показателя продаж автомобилей в декабре (среди регионов-лидеров авторынка в 2015 – 2018 гг.) было зафиксировано в Республике Башкортостан (+43,5%), Воронежской (+42,8%) и Ростовской (+42,5%) областях. В то же время наименьший рост новогодней активности в продажах автомобилей был отмечен в Москве (+18,6%), Новосибирской области (+29,3%), Красноярском крае (+29,4%) и Ханты-Мансийском АО (+29,6%).

«Гражданам, желающим получить предновогодний автокредит, не следует забывать, что, несмотря на сезонный рост выдач кредитов, банки сохраняют критичный подход к оценке риск-профиля заемщиков и не снижают требования к качеству заемщика, – предупреждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В настоящее время банки одобряют 35 – 40% поданных им кредитных заявок. И для того, чтобы выгодное приобретение автомобиля состоялось, заемщику полезно знать свой персональный кредитный рейтинг (ПКР). Его получение поможет оценить заемщику шансы на получение кредита, в том числе, и на специальных, предновогодних условиях». «Декабрь на авторынке – традиционно «высокий сезон», – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Для автодилеров он часто определяет результаты всего года, поэтому многие стараются подгадать под это время специальные предложения, позволяющие гражданам совершить наиболее выгодное приобретение. С учетом аналогичной активности банков, это становится сделать еще удобнее и выгоднее для потребителя».

Действительно, как следует из статистики за 2019 год, заемщикам с высоким значением ПКР (в диапазоне 751 – 850 баллов) банки одобряют автокредиты почти в 4 раза чаще, чем заемщикам с ПКР в низком диапазоне (от 300 до 600 баллов).

Напомним, узнать свой ПКР и оценить шансы на получение кредита, можно 2 раза в год бесплатно на сайте НБКИ.

Отклонение декабрьской выдачи автокредитов и объемов продаж автомобилей от среднемесячных значений в 2015 – 2018 гг. (среди регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования и продажам машин), %