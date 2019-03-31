Компания Myongshin, поставляющая автодетали для Тесла, купила завод GM в Корее

Автомобильный завод General Motors в Южной Корее приобрела компания Myongshin

Компания Myongshin, поставляющая автокомпоненты для Tesla, согласилась купить автомобильный завод General Motors в Южной Корее. На предприятии планируется наладить выпуск электромобилей.

По данным Myongshin, сумма сделки составила $99,5 млн. За эту сумму компания получит завод и прилегающие к нему территории.

Myongshin является поставщиком автомобильным компонентов. Помимо Теслы продукцию компании закупает Hyundai. Myongshin входит в консорциум, который намеревается вложить в бывшую фабрику GM $176 млн, чтобы наладить выпуск 50 000 электромобилей к 2021 году и 150 000 — к 2025-му.

Планируется создать 900 новых рабочих мест, при этом еще 2000 человек будет занято в компаниях, занимающихся поставкой компонентов для электромобилей.

Любопытно, что до сих пор нет данных о том, электрокары какой марки будут собираться на этой площадке. По данным Reuters, Myongshin будет производить машины для стороннего автомобильного бренда, причем это будет не Tesla.

В конце мая 2018 года GM закрыл один из четырех своих южнокорейских заводов и сократил тысячи рабочих. Эти действия стали частью глобального плана по реструктуризации, которая проходила при финансовой поддержке со стороны правительства Южной Кореи. На фабрике в Кунсане, в частности, производили минивэн Chevrolet Orlando.

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