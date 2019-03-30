Японские грузовики Hino будут собирать в Подмосковье

Японские грузовики Hino будут собирать в Подмосковье
Март 30 12:08 2019

Первый камень в строительство завода по производству грузовых автомобилей японского концерна Hino в Подмосковье будет заложен 24 апреля, сообщил губернатор области Андрей Воробьев

Концерн Hino разместил свое производство в подмосковных Химках и планирует выпускать ежегодно 2 тысячи мало- и среднетоннажных грузовиков. Напомним, это уже второй крупный автомобильный концерн, пришедший в Московскую область в последние годы. Первым был немецкий “Даймлер”, построивший в Солнечногорском округе завод “Мерседес”. Его открытие намечено на 3 апреля.

Hino грузовик

“Документ о начале строительства пришел буквально вчера. Японцы, как известно, долго запрягают, но приняв решение, очень быстро реализует проекты. Думаю, уже через год мы сможем приехать на открытие завода”, – заявил Воробьев в эфире телеканала 360.

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AMSRUS
AMSRUS

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