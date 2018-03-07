Новый конкурент Tesla Model X

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Концепт-кар Mission E Cross Turismo, представленный на Женевском автосалоне, – это взгляд компании Porsche на универсальный электромобиль (CUV).

Преимуществами четырехдверного автомобиля являются эмоциональный дизайн с ярко выраженными элементами внедорожника, а также новейшая концепция индикации и управления с сенсорными дисплеями и управлением взглядом. 4,95-метровый полноприводный концепт-кар может подключаться к сетевым станциям ускоренной зарядки с напряжением 800 вольт. Кроме того, возможна зарядка индукционным способом, от зарядной док-станции или от домашнего накопителя энергии Porsche. Кроме того, женевский дебют Porsche 911 GT3 RS знаменует собой появление одного из самых радикальных высокомощных спорткаров наших дней. Его четырехлитровый двигатель развивает мощность 383 кВт (520 л.с.).

Mission E Cross Turismo – электрический атлет от Porsche.

Два синхронных электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов суммарной мощностью свыше 600 л.с. (440 кВт) разгоняют Mission E Cross Turismo до «сотни» менее чем за 3,5 секунды, а до 200 км/ч – менее чем за 12 секунд. Недостижимая ранее для электромобилей возможность сохранять эти качества: Mission E Cross Turismo способен на повторные ускорения без потери мощности.

«Porsche Mission E Cross Turismo является нашим видением полностью электрического будущего. Он сочетает в себе спортивность, практичность в повседневной эксплуатации и уникальный стиль. Наш автомобиль сможет не только быстро передвигаться, но и быстро подзаряжаться, а также демонстрировать свою динамику снова и снова», – говорит Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG. Уже почти полностью готовый к серийному производству Porsche Mission E Cross Turismo стал развитием концепта Mission E, представленного Porsche на Международном автосалоне во Франкфурте в 2015 году. Основанная на новом прототипе серийная модель будет представлена в следующем году.

Близкий к гоночному исполнению: новый 911 GT3 RS с 520-сильным атмосферным двигателем.

Новый Porsche 911 GT3 RS является самым мощным спорткаром для кольцевых гонок с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования, оснащенным атмосферным двигателем. Шестицилиндровый оппозитный силовой агрегат рабочим объемом четыре литра развивает 383 кВт (520 л.с.) и способен раскрутиться до 9000 об/мин. Как и мощное сердце нового представителя класса GT, его ходовая часть с бескомпромиссно точной настройкой и системой управления задними колесами также была напрямую заимствована из автоспорта. 911 GT3 RS ускоряется до 100 км/ч за 3,2 секунды и способен развить максимальную скорость 312 км/ч (194 миль/ч).

Клиенты в Швейцарии в 2017 году продолжают отдавать предпочтение спортивным моделям.

Швейцарская дистрибьюторская компания Porsche со штаб-квартирой в Роткройц в прошлом году поставила клиентам 3621 автомобиль. Особым спросом пользовались модификации с наиболее мощными двигателями, включая обладающие ярко выраженным спортивным характером купе и кабриолет 911 Carrera 4 GTS, а также 911 GT3. Самой популярной моделью Porsche в Швейцарии стал Macan GTS. В сегменте гран-туризмо высокомощная и динамичная гибридная технология Porsche также добилась значительного успеха.