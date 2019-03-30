Во Франции впервые был представлен Nissan City Hub

Сегодня Nissan представил свой первый Nissan City Hub –революционный проект, объединяющий электронную торговлю и концептуальный магазин

Nissan City Hub удивляет посетителей новым подходом к представлению автомобилей и погружает их в будущее мобильности.

«Nissan City Hub дает людям представление о том, как будет выглядеть автомобильный ретейл завтра … они смогут с ним познакомиться прямо в процессе обычной прогулки по торговому центру», сказал Леон Дорссерс (Leon Dorssers), корпоративный вице-президент Nissan Motor Company. «Сегодняшнее открытие хаба знаменует собой новый этап нашей глобальной коммерческой стратегии, используя e-commerce и новые технологии, объединяя покупки online и offline».

Заново изобретая дилерскую сеть

Согласно исследованию Bain & Company 2017 50% покупок автомобилей начинаются онлайн, и 60% покупателей принимают решение о выборе бренда, модели и цены автомобиля еще до того, как ступят на порог дилерского центра. Чтобы соответствовать новым требованиям и особенностям потребления, Nissan разрабатывает «стратегию будущего для розничной торговли» (Future Retail Distribution Strategy). Она тесно связана с новой, целостной и всесторонней моделью дилерской сети, которая учитывает как знание местной специфики, опыт и репутацию дилерских центров, так и новые возможности, открываемые цифровыми технологиями.

Задача новой дилерской сети заключается в том, чтобы превосходить ожидания покупателей и обеспечивать им лучшие в отрасли впечатления. Это достигается благодаря усовершенстованной экосистеме (online и offline), основанной на новых форматах и технологиях. Она позволяет людям полностью контролировать процесс покупки и поддерживает их на всем «пути покупателя» – при помощи экспертов по продукции и партнеров-дилеров.

Group Altaïr – дилер Nissan, запустивший формат City Hub, разделил мнение Nissan: «Это естественная эволюция отрасли – использование новых возможностей и технологий для лучшего обслуживания покупателей за счет иного подхода к привычной модели дилерского центра. Этот подход не подменяет того, что мы делаем, но предлагает покупателям свежие впечатления».

Новый опыт в рамках Nissan Intelligent Mobility

После года разработок и планирования в торговом центре Vélizy 2 появился Nissan City Hub – революционное решение, объединяющее цифровую экосистему с неотразимым концептуальным магазином. Особенности хаба – удобное расположение, благодаря которому он вписывается в повседневную жизнь покупателей, и уникальный современный облик, отличающий его от других автомобильных дилерских центров.

Nissan City Hub – оживленное место с далеко идущими планами: 88 м2 площади экранов и дисплеев, 5 точек для выдачи автомобилей на тест-драйв и дальнейшее расширение, планируемое на осень 2019 года.

В Nissan City Hub посетителей ждут новые приемы электронной коммерции, призванные сделать легче и разнообразнее возможности персонифицикации и покупки автомобилей – непосредственно в онлайн, на основании подхода «продажа без давления на покупателя». Еще никогда приобрести Nissan Leaf или Qashqai не было так просто: достаточно нескольких щелчков мыши!

Посетителей Nissan City Hub встречали консультанты Nissan Intelligent Mobility, представляющие различные сферы розничных продаж. С помощью творчества, музыки и новых технологий они реализуют новый подход к созданию впечатлений у покупателей. Центральное место в хабе отведено концепции Nissan Intelligent Mobility: новым технологиям, таким как система ProPilot, позволяющая водителю сосредоточить внимание на дороге, а также Nissan LEAF – европейскому бестселлеру среди электромобилей.

После запланированного расширения, посетители Nissan City Hub смогут познакомиться с xStorage, системой хранения электроэнергии от Nissan, использующей новые и подержанные батареи от электромобилей, а также с первой во Франции системой «быстрых заправочных станций». В будущем у посетителей Nissan City Hub будет возможность заказать доставку своих новых автомобилей в Vélizy или в любой другой дилерский центр группы Altaïr и даже к себе домой.

Для Nissan новый хаб станет еще одним шагом в реализации стратегии Future Retail Distribution, прокладывая путь к расширению этого нового, уникального коммерческого подхода. В перспективе эта стратегия будет развернута и в других подобных точках мира – мегаполисах, таких как Берлин, Токио, Сан-Франциско и Шанхай.