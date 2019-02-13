Как создавался интерьер нового INFINITI QX50

В работе над внутренним миром премиального кроссовера INFINITI QX50 дизайнеры INFINITI отдают дань уважения японским философиям «митатэ» и «шитатэ»

Подбор изысканных материалов отделки для салона этого неординарного автомобиля начался еще с первых дизайн-скетчей, которые со временем превратились в концепт-кар INFINITI QX Sport Inspiration 2016 года.

Японские мастера-ремесленники в своей работе всегда верны двум основополагающим принципам – «митатэ» и «шитатэ». Эти техники естественным образом дополняют друг друга, превознося труд мастеров до масштабов настоящего искусства. Именно эти философские подходы стали определяющими при создании интерьера кроссовера INFINITI QX50.

«Митатэ» – прием, в глазах смотрящего превращающий конкретный предмет в представление о другом объекте. Добиться этого позволяет изысканное сочетание самых лучших материалов, которые только есть в распоряжении мастера. Искусный подбор материалов и создает ассоциативную аллюзию, у каждого кто видит объект или прикасается к нему. В свою очередь «шитатэ» – синоним великолепного исполнения, намерения по максимуму использовать достоинства материалов для получения безупречного результата. Искусно манипулируя изысканными ингредиентами истинные мастера способны создать нечто большее, чем просто сумма нескольких частей. Это и называется настоящим искусством.

Пересечение этих принципов вдохновило дизайнеров INFINITI на создание интерьера нового QX50. Внутренний мир самой совершенной за всю историю бренда модели наполнен художественной ценностью и мастерством ручной работы. Результат – салон класса люкс, как по качеству используемых материалов, так и по качеству изготовления.

Подбор материалов для отделки салона QX50 не был ни простым, ни быстрым процессом. Он стартовал одновременно с дизайнерами центра стиля INFINITI, начинавшими работу над будущим концепт-каром QX Sport Inspiration 2016 года. Именно там берут начало творческие эксперименты с редкими сортами кожи, в результате которых естественные характеристики каждого из материалов отделки стали надиктовывать контуры интерьера.

Шорно-седельная кожа черного цвета известная своей износостойкостью – главный основополагающий элемент для обводов центральной консоли и приборной панели, в то время как другие элементы салона отделаны мелковорсистым нубуком белового матового оттенка. Философия «шитатэ» натолкнула дизайнеров INFINITI на идею нетрадиционного использования отделочных материалов. Скажем, динамики в дверях закрыты не традиционными пластиковыми крышками, а кожаной панелью со специально нанесенными прорезями. В целом же интерьер выполнен в классическом черно-белом сочетании с бежевыми полутонами в местах соединения двух контрастных оттенков.

Поиск новых сочетаний материалов для концепт-кара QX Sport Inspiration позволил заложить фундамент интерьеров будущих серийных моделей INFINITI. Вот почему создавая салон нового QX50 дизайнеры японского центра стиля из Ацуги отказались от давно испытанных и зарекомендовавших себя отделочных материалов ради смелых экспериментов и новых решений.

Процесс отбора каждого отделочного материала можно так или иначе связать с традициями японской культуры, однако итоговый результат подчеркивает абсолютно уникальный, истинно неповторимый характер автомобиля.

Философия «шитатэ» основана на понимании внутренней ценности материала, на подчёркивании его аутентичности – то есть на процессе, идущим вразрез с общепринятой в автомобильной индустрии практикой.

На протяжении десятилетий деревянная отделка считалась отличительной особенностью практически любого премиального автомобиля. При этом уникальный характер различных сортов древесины подчас терялся в традиционном – однообразном и стандартизированном – подходе к его обработке. Дерево полировали, красили, покрывали лаком, тем самым, во многом теряя саму суть материала.

Новый INFINITI QX50 идет по совершенно иному пути. Салон премиального кроссовера может похвастать уникальной отделкой из деревянного шпона с открытыми порами, сохраняющими естественную форму как на вид, так и на ощупь. Проведите рукой по поверхности шпона, и вы сразу почувствуете изгибы древесных волокон. При этом уровень мастерства, необходимый для того, чтобы покупатель ощутил эту естественную красоту, не поддается описанию!

Уникальный характер в полной мере характеризует и кожаную отделку салона QX50. Для оформления передней панели разработчики большинства современных автомобилей используют высокотехнологичные пластики, практичные, недорогие и в тоже время имитирующие мягкость натуральных материалов.

Впрочем, ни один из них и близко не сравнится с непередаваемыми ощущениями натуральной высококачественной кожи, которую INFINITI использует для отделки салона QX50.

Варианты цветового исполнения интерьера включают одно-, двух- и даже трёхтоновые сочетания, каждое из которых подчёркивает лучшие стороны друг друга. Результат – истинно неповторимый интерьер, не идущий ни в какое сравнение с псевдо-кожаными салонами других производителей.

Уникальный характер кроссовера QX50 проявляется не только в его революционных технологиях, потребительских характеристиках, но и в отделке салона. Деревянные панели с открытыми порами и искусная кожаная отделка подчеркивают ценность автомобиля, недавно украсившего модельный ряд бренда.