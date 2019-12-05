Переобучение и замена прав для иностранных водителей

Переобучение и замена прав для иностранных водителей
Декабрь 05 21:11 2019

В новой редакции федерального закона “О безопасности дорожного движения” пропишут обновлённые требования к иностранным водителям грузовиков и автобусов. Всех их ждут переобучение и замена прав

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков сообщил в беседе с ТАСС, что Госавтоинспекция разрешит обмен иностранных водительских прав на российские только после прохождения профессионального обучения. Речь пока идёт только о водителях грузовиков и автобусов, информирует Quto.

“Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C и D будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения. Также мы хотим вернуться к той схеме, которая действовала до 2014 года, что гражданин РФ или лицо, постоянно проживающее на территории России, может управлять на основании иностранного водительского удостоверения только в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство, или с даты получения паспорта гражданина РФ”, – заявил Гиляков.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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