Переобучение и замена прав для иностранных водителей

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков сообщил в беседе с ТАСС, что Госавтоинспекция разрешит обмен иностранных водительских прав на российские только после прохождения профессионального обучения. Речь пока идёт только о водителях грузовиков и автобусов, информирует Quto.

“Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C и D будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения. Также мы хотим вернуться к той схеме, которая действовала до 2014 года, что гражданин РФ или лицо, постоянно проживающее на территории России, может управлять на основании иностранного водительского удостоверения только в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство, или с даты получения паспорта гражданина РФ”, – заявил Гиляков.