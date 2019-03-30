Rolls-Royce назначила нового главу отдела дизайна

Rolls-Royce Motor Cars объявила о назначении Йозефа Кабана главой отдела дизайна.

Йозеф Кабан, 46 лет, опытный и успешный дизайнер провел большую часть своей карьеры в вышей автолиге. Он присоединяется к Rolls-Royce Motor Cars уходя из BMW Group, где он с 2017 года возглавлял дизайн-студию BMW.

Кабан закончил обучение в Братиславе, после получил степень магистра по автодизайну в Королевском колледже искусств в Лондоне. В 20 лет Кабан был одним из самых молодых дизайнеров, присоединившихся к VAG. Он быстро прогрессировал, и в 1998 году он был награжден за работу над экстерьером Bugatti Veyron. Это стало мировым признанием.

Его успех привел к повышению – он стал руководителем отдела экстерьера, сначала в Audi, а затем в Skoda. Последнюю революцию дизайна экстерьера Skoda относят к его авторству. На протяжении всей карьеры он также отвечал за дизайн небольших проектов, включая ограниченные и спецвыпуски и шоу-кары.

Торстен Мюллер-Отвос, главный исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars, сказал: “Я рад сообщить, что Йозеф Кабан назначен главой отдела дизайна. Он исключительно талантливый дизайнер с большим послужным списком и широкими возможностями. Это свидетельствует об успехе нашего бизнеса – мы можем привлекать самых талантливых дизайнеров мира”

Йозеф Кабан женат, у него есть дочь и сын . Он будет работать в дизайн-студии компании в Гудвуде, Западном Сассексе и Мюнхене.