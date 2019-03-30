Jaguar I-PACE был отмечен премией Гран-при «За Рулем»

Электрический кроссовер Jaguar I-PACE отмечен в номинации «Ломая стереотипы»

Новый полностью электрический кроссовер Jaguar I-PACE был отмечен в специальной номинации «Ломая стереотипы» Гран-при «За рулем».

Гран-при «За Рулем» – ежегодная премия одноименного автомобильного журнала. В 2019 году она состоялась уже в 24-й раз. Все модели-участники были разделены на 12 категорий по габаритам и цене. Читателям «За рулем» предлагалось посредством голосования на официальном сайте премии выбрать лучшие автомобили исходя из трех основных критериев: техника, дизайн и практичность.

Помимо наград, присуждаемых на основе выбора читателей, авторитетное жюри премии, состоящее из членов редакции «За рулем», определило победителя в специальной номинации «Ломая стереотипы», присуждаемой автопроизводителям, которые не боятся задавать новые тренды.

В этом году в данной номинации была отмечена компания Jaguar Land Rover, в частности, первый электрический автомобиль бренда – I-PACE – за инновационные решения и вклад в развитие электрических технологий. Помимо Jaguar I-PACE, жюри также присудило премию в номинации «Ломая стереотипы» компании Shell, которая активно занимается развитием инфраструктуры для электрического транспорта по всей России.

Полностью электрический Jaguar I-PACE стал одним из самых технологичных представителей не только семейства кроссоверов PACE, но и всего модельного ряда Jaguar. Совокупная мощность двух электромоторов в 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента позволяют разогнать электрокар с места до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Зарядка батареи электрокара с нуля до 80% от домашней 7-киловаттной точки занимает чуть более 10 часов, в то время как на общественной 50-киловаттной станции на это потребуется лишь 90 минут.

Глобальный запуск модели стал одним из основополагающих шагов электрификационной стратегии Jaguar Land Rover, в рамках которой с 2020 года все новые автомобили компании будут доступны в версиях с электрическими или гибридными двигателями.

Выход автомобиля на российский рынок сопровождался масштабной кампанией, в рамках которой был организован автопробег из Москвы в Санкт-Петербург. Благодаря поддержке компании Shell, обеспечившей участников пробега станциями быстрой зарядки по всему маршруту, электрокары смогли неоднократно преодолеть путь между двумя столицами без каких-либо сложностей.