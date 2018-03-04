Volkswagen отзывает автомобили в России
11

Volkswagen отзывает автомобили в России
Март 04 15:06 2018

«Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 110 автомобилей Volkswagen Touran, Golf, Passat и Sharan, реализованных в 2011 году.

Причиной отзыва автомобилей Volkswagen Touran, Golf, Passat, Sharan с дизельным двигателем и системой старт-стоп является перекос или надлом возвратной пружины во втягивающем реле, стартер может находиться длительное время во включенном положении.

В результате, как сообщает Автостат, может возникнуть нагрев компонента, вплоть до возникновения в отдельных случаях риска возгорания, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях Volkswagen Touran, Golf, Passat и Sharan будет произведена замена втягивающего реле стартера.

Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

На тему:
  Article "tagged" as:
GolfPassatSharanTouranVolkswagen
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Mitsubishi Outlander PHEV популярнее всего в Нидерландах

Mitsubishi Outlander PHEV популярнее всего в Нидерландах 0

Mitsubishi DAY в Санкт-Петербурге

Mitsubishi DAY в Санкт-Петербурге 0

Mercedes-Benz полностью обновит Гелендваген

Mercedes-Benz полностью обновит Гелендваген 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.