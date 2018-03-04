Volkswagen отзывает автомобили в России 11

«Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 110 автомобилей Volkswagen Touran, Golf, Passat и Sharan, реализованных в 2011 году.

Причиной отзыва автомобилей Volkswagen Touran, Golf, Passat, Sharan с дизельным двигателем и системой старт-стоп является перекос или надлом возвратной пружины во втягивающем реле, стартер может находиться длительное время во включенном положении.

В результате, как сообщает Автостат, может возникнуть нагрев компонента, вплоть до возникновения в отдельных случаях риска возгорания, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях Volkswagen Touran, Golf, Passat и Sharan будет произведена замена втягивающего реле стартера.

Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.