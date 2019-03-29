Рынок автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в 2018 году продано 150 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было реализовано 150 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента. Около 60% от этого количества пришлось на города с населением свыше 1 млн человек – суммарный объем рынка премиальных машин здесь составил 89,2 тыс. единиц. Это почти на 11% больше, чем в 2017 году.

Самый большой рынок премиальных автомобилей ожидаемо оказался в Москве и Санкт-Петербурге – в 2018 году его объем составил 51,7 и 16,5 тыс. экземпляров. Таким образом, эти два мегаполиса занимают свыше 75% всего рынка автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках. Следом за ними идет Екатеринбург, который имеет долю 3%, что соответствует 2,7 тыс. машин. Совсем немного от него отстает Краснодар, где рынок новых премиальных автомобилей за год составил 2,6 тыс. единиц, а замыкает пятерку лидеров Казань (2,2 тыс. шт.). Отметим еще и Ростов-на-Дону (2 тыс. шт.), доля которого тоже превысила 2%, в то время как у остальных городов-миллионников этот показатель ниже указанной отметки.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», практически во всех представленных городах рынок премиум-сегмента в минувшем году показал рост. Причем в более чем половине из них (10) он оказался двузначным. Сильнее всего этот рынок вырос в Новосибирске (+30,5%), а наименьший рост продемонстрировала Казань (+0,7%). Единственным городом, где рынок премиальных автомобилей упал, оказался Волгоград (-12,7%).

Рынок новых легковых автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ

№ Город 2018, шт. 2017, шт. Изм., % Доля города, % 1 Москва 51690 46170 12,0 57,9 2 Санкт-Петербург 16500 15160 8,8 18,5 3 Екатеринбург 2680 2400 11,7 3,0 4 Краснодар 2600 2310 12,4 2,9 5 Казань 2240 2230 0,7 2,5 6 Ростов-на-Дону 2010 1800 11,8 2,3 7 Нижний Новгород 1540 1450 5,8 1,7 8 Челябинск 1460 1440 1,5 1,6 9 Самара 1450 1290 12,8 1,6 10 Уфа 1270 1110 15,1 1,4 11 Новосибирск 1230 940 30,5 1,4 12 Воронеж 1200 1110 8,6 1,3 13 Красноярск 1190 1000 19,1 1,3 14 Пермь 1040 920 12,1 1,2 15 Омск 570 490 15,1 0,6 16 Волгоград 560 640 -12,7 0,6 Всего в городах-миллионниках 89230 80460 10,9 100,0

Эксперты также выяснили, какую долю рынка премиальный сегмент занимает в каждом городе-миллионнике, и здесь картина получилась несколько иной.

Лидер – тоже Москва, где каждый пятый купленный в 2018 году автомобиль принадлежал премиальной марке (доля – 21,6%). На втором месте – Санкт-Петербург с долей премиум-сегмента 14,7%. А замыкает тройку лидеров Краснодар, где этот показатель чуть ниже, чем в Северной столице, и составляет 14,6%.

Еще в четырех городах-миллионниках доля рынка премиум-марок превышает 10%: Ростов-на-Дону (13,1%), Красноярск (12,5%), Екатеринбург (11,2%) и Новосибирск (10,2%). Наименьший такой результат имеет Волгоград – всего лишь 5,1%. Иными словами, только каждый двадцатый купленный автомобиль в этом городе относился к премиум-классу.

Доля рынка премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ в 2018 году

№ Город Рынок новых легковых автомобилей, шт. Рынок премиум-сегмента, шт. Доля премиум-сегмента, % 1 Москва 238800 51690 21,6 2 Санкт-Петербург 112000 16500 14,7 3 Краснодар 17810 2600 14,6 4 Ростов-на-Дону 15300 2010 13,1 5 Красноярск 9500 1190 12,5 6 Екатеринбург 23930 2680 11,2 7 Новосибирск 12100 1230 10,2 8 Челябинск 16090 1460 9,1 9 Казань 25390 2240 8,8 10 Нижний Новгород 18000 1540 8,6 11 Воронеж 14860 1200 8,1 12 Самара 19770 1450 7,3 13 Уфа 17640 1270 7,2 14 Пермь 14550 1040 7,1 15 Омск 9280 570 6,1 16 Волгоград 10970 560 5,1 Всего в городах-миллионниках 575990 89230 15,5

Что касается моделей-лидеров на рынке премиум-сегмента, то в 16 городах с населением более 1 млн жителей таких оказалось всего 5. Так, самым популярным премиальным автомобилем, который занял 1 место сразу в девяти городах, стал Lexus RX. В 2018 году предпочтение ему отдали жители Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Новосибирска, Перми, Омска и Волгограда. Еще в трех городах победил BMW 5 Series – в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. В Челябинске и Воронеже лидером премиального сегмента стал Lexus NX, а в Красноярске – Audi Q7. В Москве же лучше всех среди премиум-моделей продавался Mercedes-Benz E-Klasse.

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