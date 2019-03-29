Рынок автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ

Рынок автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ
Март 29 19:08 2019

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в 2018 году продано 150 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было реализовано 150 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента. Около 60% от этого количества пришлось на города с населением свыше 1 млн человек – суммарный объем рынка премиальных машин здесь составил 89,2 тыс. единиц. Это почти на 11% больше, чем в 2017 году.

Самый большой рынок премиальных автомобилей ожидаемо оказался в Москве и Санкт-Петербурге – в 2018 году его объем составил 51,7 и 16,5 тыс. экземпляров. Таким образом, эти два мегаполиса занимают свыше 75% всего рынка автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках. Следом за ними идет Екатеринбург, который имеет долю 3%, что соответствует 2,7 тыс. машин. Совсем немного от него отстает Краснодар, где рынок новых премиальных автомобилей за год составил 2,6 тыс. единиц, а замыкает пятерку лидеров Казань (2,2 тыс. шт.). Отметим еще и Ростов-на-Дону (2 тыс. шт.), доля которого тоже превысила 2%, в то время как у остальных городов-миллионников этот показатель ниже указанной отметки.

Lexus RX 2017 01

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», практически во всех представленных городах рынок премиум-сегмента в минувшем году показал рост. Причем в более чем половине из них (10) он оказался двузначным. Сильнее всего этот рынок вырос в Новосибирске (+30,5%), а наименьший рост продемонстрировала Казань (+0,7%). Единственным городом, где рынок премиальных автомобилей упал, оказался Волгоград (-12,7%).

Рынок новых легковых автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ

Город2018, шт.2017, шт.Изм., %Доля города, %
1Москва516904617012,057,9
2Санкт-Петербург16500151608,818,5
3Екатеринбург2680240011,73,0
4Краснодар2600231012,42,9
5Казань224022300,72,5
6Ростов-на-Дону2010180011,82,3
7Нижний Новгород154014505,81,7
8Челябинск146014401,51,6
9Самара1450129012,81,6
10Уфа1270111015,11,4
11Новосибирск123094030,51,4
12Воронеж120011108,61,3
13Красноярск1190100019,11,3
14Пермь104092012,11,2
15Омск57049015,10,6
16Волгоград560640-12,70,6
Всего в городах-миллионниках892308046010,9100,0

Эксперты также выяснили, какую долю рынка премиальный сегмент занимает в каждом городе-миллионнике, и здесь картина получилась несколько иной.

Лидер – тоже Москва, где каждый пятый купленный в 2018 году автомобиль принадлежал премиальной марке (доля – 21,6%). На втором месте – Санкт-Петербург с долей премиум-сегмента 14,7%. А замыкает тройку лидеров Краснодар, где этот показатель чуть ниже, чем в Северной столице, и составляет 14,6%.

Еще в четырех городах-миллионниках доля рынка премиум-марок превышает 10%: Ростов-на-Дону (13,1%), Красноярск (12,5%), Екатеринбург (11,2%) и Новосибирск (10,2%). Наименьший такой результат имеет Волгоград – всего лишь 5,1%. Иными словами, только каждый двадцатый купленный автомобиль в этом городе относился к премиум-классу.

Доля рынка премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ в 2018 году

ГородРынок новых легковых автомобилей, шт.Рынок премиум-сегмента, шт.Доля премиум-сегмента, %
1Москва2388005169021,6
2Санкт-Петербург1120001650014,7
3Краснодар17810260014,6
4Ростов-на-Дону15300201013,1
5Красноярск9500119012,5
6Екатеринбург23930268011,2
7Новосибирск12100123010,2
8Челябинск1609014609,1
9Казань2539022408,8
10Нижний Новгород1800015408,6
11Воронеж1486012008,1
12Самара1977014507,3
13Уфа1764012707,2
14Пермь1455010407,1
15Омск92805706,1
16Волгоград109705605,1
Всего в городах-миллионниках5759908923015,5

Что касается моделей-лидеров на рынке премиум-сегмента, то в 16 городах с населением более 1 млн жителей таких оказалось всего 5. Так, самым популярным премиальным автомобилем, который занял 1 место сразу в девяти городах, стал Lexus RX. В 2018 году предпочтение ему отдали жители Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Новосибирска, Перми, Омска и Волгограда. Еще в трех городах победил BMW 5 Series – в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. В Челябинске и Воронеже лидером премиального сегмента стал Lexus NX, а в Красноярске – Audi Q7. В Москве же лучше всех среди премиум-моделей продавался Mercedes-Benz E-Klasse.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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