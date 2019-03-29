Рынок автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в России было реализовано 150 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента. Около 60% от этого количества пришлось на города с населением свыше 1 млн человек – суммарный объем рынка премиальных машин здесь составил 89,2 тыс. единиц. Это почти на 11% больше, чем в 2017 году.
Самый большой рынок премиальных автомобилей ожидаемо оказался в Москве и Санкт-Петербурге – в 2018 году его объем составил 51,7 и 16,5 тыс. экземпляров. Таким образом, эти два мегаполиса занимают свыше 75% всего рынка автомобилей премиум-сегмента в городах-миллионниках. Следом за ними идет Екатеринбург, который имеет долю 3%, что соответствует 2,7 тыс. машин. Совсем немного от него отстает Краснодар, где рынок новых премиальных автомобилей за год составил 2,6 тыс. единиц, а замыкает пятерку лидеров Казань (2,2 тыс. шт.). Отметим еще и Ростов-на-Дону (2 тыс. шт.), доля которого тоже превысила 2%, в то время как у остальных городов-миллионников этот показатель ниже указанной отметки.
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», практически во всех представленных городах рынок премиум-сегмента в минувшем году показал рост. Причем в более чем половине из них (10) он оказался двузначным. Сильнее всего этот рынок вырос в Новосибирске (+30,5%), а наименьший рост продемонстрировала Казань (+0,7%). Единственным городом, где рынок премиальных автомобилей упал, оказался Волгоград (-12,7%).
Эксперты также выяснили, какую долю рынка премиальный сегмент занимает в каждом городе-миллионнике, и здесь картина получилась несколько иной.
Лидер – тоже Москва, где каждый пятый купленный в 2018 году автомобиль принадлежал премиальной марке (доля – 21,6%). На втором месте – Санкт-Петербург с долей премиум-сегмента 14,7%. А замыкает тройку лидеров Краснодар, где этот показатель чуть ниже, чем в Северной столице, и составляет 14,6%.
Еще в четырех городах-миллионниках доля рынка премиум-марок превышает 10%: Ростов-на-Дону (13,1%), Красноярск (12,5%), Екатеринбург (11,2%) и Новосибирск (10,2%). Наименьший такой результат имеет Волгоград – всего лишь 5,1%. Иными словами, только каждый двадцатый купленный автомобиль в этом городе относился к премиум-классу.
Что касается моделей-лидеров на рынке премиум-сегмента, то в 16 городах с населением более 1 млн жителей таких оказалось всего 5. Так, самым популярным премиальным автомобилем, который занял 1 место сразу в девяти городах, стал Lexus RX. В 2018 году предпочтение ему отдали жители Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Новосибирска, Перми, Омска и Волгограда. Еще в трех городах победил BMW 5 Series – в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. В Челябинске и Воронеже лидером премиального сегмента стал Lexus NX, а в Красноярске – Audi Q7. В Москве же лучше всех среди премиум-моделей продавался Mercedes-Benz E-Klasse.
Источник:
C 2014 года www.amsrus.ru