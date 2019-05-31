Дизельное топливо Татнефть ЕВРО-5 соответствует современным экостандартам

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили с гордостью делится промежуточными результатами тестирования дизельного топлива Татнефть стандарта ЕВРО 5 в дизельных двигателях внутреннего сгорания стандарта ЕВРО 6 автомобилей Multivan.

В декабре прошлого года марка Volkswagen Коммерческие автомобили торжественно передала компании Татнефть два автомобиля Volkswagen Multivan с двигателями стандарта Евро-6 для масштабного экологического теста продуктов Татнефть. В течение полугода шины, масла, а также дизельное топливо «ТАНЕКО» (автомобильные шины «Viatty», моторное масло «Татнефть/ТАНЕКО») тестировались на автомобилях Multivan с новейшими эко-двигателями. Эта модель – одна из первых среди коммерческих автомобилей с двигателями Евро-6 в России.

Анализ показал, что после периода полугодовой эксплуатации внешнее состояние двигателей в норме, внешних повреждений и неисправностей не наблюдается. Система охлаждения двигателя функционирует исправно, а утечек и повреждений нет.

Эксперты заключили, что топливная система автомобиля в исправном состоянии. Соединения топливного бака, топливных трубок и магистрали герметичны, насосы подкачивающий и высокого давления признаков неисправности не имеют. Осмотр топливного фильтра при замене

предписанного регламентом по пробегу неисправностей, повреждений и текстурного изменений не выявил. Также не было зафиксировано и загрязнений топливного фильтра или электронных неисправностей топливной системы.

Двигатели тестируемых Volkswagen Multivan запускаются уверенно, без видимых задержек, при температурах ниже и выше 0* С, и при различных погодных условиях. Эксперты не выявили отклонений стабильности работы двигателей на холостом ходу, а субъективная оценка шумности показала, что двигатели стандарта ЕВРО 6 не превышают средний шумовой лимит.

Результаты тестирования показали, что состояние системы очистки выхлопных газов стандарта ЕВРО 6 AdBlue в норме: негерметичностей и повреждений не обнаружено. Электронных ошибок системы не было зафиксировано, индикация работоспособности и состояния функционирует исправно. Системы выпуска отработанных газов не имеет внешних повреждений, а отдельные элементы не имеют зафиксированных электронных ошибок. Система очистки от сажи и сажевый фильтр DPF работают в штатном режиме. По итогам тестирования ремонтных работ и замены деталей двигателя, системы выхлопных газов, топливной системы или системы AdBlue не проводилось.

Промежуточные результаты тестирования позволяют утверждать, что модель Volkswagen Multivan с двигателем Евро-6 и продукты Татнефть соответствуют современным экологическим стандартам и высоким требованиям клиентов в отношении пробега и повышенных нагрузок в

течение длительного срока эксплуатации автомобилей. Впереди – продолжение тестирования, и марка Volkswagen Коммерческие автомобили верит, что Volkswagen Multivan достойно справиться с ним. О финальных результатах тестирования марка сообщит по его завершении.