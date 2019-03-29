Премьера новых концептуальных кроссоверов KIA на автосалоне в Сеуле

На Сеульском автосалоне состоялась премьера трех новых концепт-каров KIA

Сегодня на Сеульском автосалоне состоялась премьера трех новых концепт-каров KIA, дающих представление о направлениях дальнейшего развития дизайна марки. Для двух из этих трех концептуальных моделей показ в Сеуле стал мировой премьерой.

Центральное место в экспозиции бренда занимает суровый внедорожник KIA Mohave Masterpiece, сочетающий кузов полноразмерного внедорожника с роскошным и высокотехнологичным интерьером. Вместе с моделью Mohave Masterpiece на стенде представлен концепт SPSignature – новейшая разработка, дающая представление об облике и компоновке будущего компактного кроссовера бренда.

Вместе с этими двумя автомобилями экспозиция включает в себя концепт Imagineby KIA – полностью электрический спортивный седан, демонстрирующий стремление KIA создавать максимально привлекательные, вызывающие самые позитивные эмоции экологически чистые легковые автомобили.

Новые концепт-кары демонстрируют возможные направления работы дизайнеров KIA, способные воплотиться в реальность уже в ближайшем будущем. При этом каждый из автомобилей на стенде представляет различные направления стратегии формирования модельного ряда бренда. Расширение линейки внедорожников и кроссоверов придало положительный импульс росту мировых продаж KIA в долгосрочной перспективе.

Концепты Mohave Masterpiece и SPSignature дают представление о том, как в будущем может формироваться модельный ряд марки в плане дизайна, компоновки и используемых технологий. Концепт Imagineby KIA иллюстрирует намерения создавать эффектные, привлекательные электромобили с завораживающими взгляд обликом и интерьером, продуманным оснащением и наиболее передовыми технологиями.

KIA MohaveMasterpiece – суровый и крепкий концепт-внедорожник

Для KIA Masterpiece сеульский автосалон стал местом мировой премьеры. Этот надежный экстремальный внедорожник демонстрирует сочетание кузова полноразмерного SUV и высококачественного, высокотехнологичного интерьера. KIA Mohave Masterpiece является примером того, как новейшие направления в дизайне бренда и высокотехнологичные опции могут найти свое воплощение в сегменте больших внедорожников.

Как и у других новейших моделей KIA, облик этого концепта характеризуется тщательной проработкой всех панелей кузова и смелыми, решительными линиями. Сочетание типичных для внедорожника практичных форм, увеличенного дорожного просвета, мощного двигателя и системы полного привода наделяет этот автомобиль высочайшим внедорожным потенциалом, способностью двигаться практически по любым покрытиям в любых условиях.

Дизайн этого концепт-кара демонстрирует новую интерпретацию фирменных очертаний решетки радиатора KIA «улыбка тигра» (tigernose): она расширяется на всю поверхность передней части автомобиля, границы между самой решеткой и светодиодными фарами практически исчезают. Это решение перекликается с дизайном задней части, и такая гармония обеспечивает цельный, законченный облик внедорожника.

Салон MohaveMasterpiece создан в соответствии с новейшей архитектурой интерьеров KIA. Передняя панель имеет ярко выраженное горизонтальное зонирование, задающее основной мотив компоновки всей передней части салона. Дизайн интерьера великолепно гармонирует с резкими чертами кузова автомобиля, а большая площадь остекления делает салон щедро наполненным светом. В отделке салона применены самые высококачественные, роскошные материалы.

Концепт также демонстрирует новейшие решения и технологии KIA в области комфорта и удобства использования. В частности, здесь имеется такое оснащение, как адаптивная система подсветки, информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностями доступа в информационные сети, а также ряд новейших систем, относящихся к разрабатываемому KIA комплексу высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assist Systems).

Новый концепт SPSignature дает представление о будущем компактном кроссовере KIA

На выставке AutoExpo в 2018 году в Дели (Индия) KIA продемонстрировала концептуальный кроссовер SP.Сегодня, концепт-кар SPSignature дает возможность взглянуть на дальнейшее направления развития дизайна бренда в направлении компактных SUV. Эффектный и стильный SPSignature стал сочетанием утонченной красоты, самых передовых технологий и высочайшей функциональности в максимально продуманной, компактной компоновке.

Дизайн передней части характеризуется широкой решеткой радиатора и удлиненной линией капота, а корма автомобиля с широкими задними фонарями и развитыми линиями кузовных поверхностей подчеркивает устойчивость кроссовера. Фирменная решетка радиатора «улыбка тигра» визуально объединяется с основной головной оптикой, с которой интегрированы и дневные ходовые огни. Развитая «линия плеч» и сужающаяся к корме поверхность остекления придают кроссоверу ярко выраженную спортивность.

Цельность облика формируется набором штрихов, подчеркивающих современность и технологичность дизайна: тонкими линиями светодиодных огней спереди и сзади, заостренностью очертаний подштамповок на кузовных панелях и смотрящимися очень благородно металлическими элементами.

Эффектный и притягивающий взгляд, как и все новейшие модели KIA, SPSignature стал предвестником будущей модели для молодых «законодателей моды». Этот концепт дает возможность представить себе, как будет выглядеть уже практически готовый к серийному производству компактный кроссовер KIA, премьера которого состоится уже в нынешнем году. Также дизайн этого концепт-кара окажет влияние на облик будущих моделей KIA, предназначенных для глобального рынка.