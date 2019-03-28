Будущие модели Jaguar Land Rover помогут остановить распространение вирусов и бактерий

Будущие модели могут остановить распространение простуды и гриппа благодаря инновационной технологии ультрафиолетового излучения (UV-C), заимствованной из медицинской индустрии, где она успешно применяется на протяжении более чем 70 лет.

Эксперты Jaguar Land Rover уверены, что технология UV-C предотвратит размножение бактерий и вредоносных вирусов в салоне автомобиля. Данное решение уже сейчас широко используется для дезинфекции воды, фильтрации воздуха и стерилизации поверхностей посредством применения световых волн в диапазоне 200-280 нанометров.

Воздействие UV-C на патогенные микроорганизмы в системе кондиционирования приводит к разрушению молекулярной структуры ДНК вирусов, тем самым нейтрализуя их. После этого в салон поступает исключительно чистый воздух. Технология даже способна бороться с супербактериями, устойчивыми к воздействию антибиотиков.

Jaguar Land Rover исследует технологию UV-C в рамках своих целей по созданию максимально безопасного и комфортного пространства в салоне каждого автомобиля. Компания уже тестирует широкий диапазон функций для улучшения самочувствия водителя и пассажиров.

Доктор Стив Айли (Dr Steve Iley), главный врач Jaguar Land Rover: «В среднем водитель проводит за рулем около 300 часов в год. И у нас есть отличная возможность для создания благоприятной и здоровой атмосферы в автомобиле путем превентивной борьбы с болезнетворными организмами. Внедрение этих мер позволит нам не только улучшить условия жизни наших клиентов, но и поможет снизить темпы распространения патогенных микроорганизмов, защищая таким образом все население от угрозы заболеваний. Это особенно важно в условиях тенденции перехода к совместному пользованию автомобилями».

Уже сейчас Jaguar Land Rover активно ищет способы нейтрализации патогенных микроорганизмов путем новейшей системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), доступной на большинстве представителей текущего модельного ряда, включая полностью электрический Jaguar I-PACE и Range Rover Sport. Четырехзонный климат-контроль и система ионизации воздуха в салоне используют в своей работе энергию высокой мощности для создания триллионов мельчайших негативно заряженных частиц – ионов, заключенных в молекулы воды. Эти ионы деактивируют патогенные микроорганизмы путем формирования более крупных частиц, которые выводятся из воздуха в салоне, попадая обратно в фильтр. Помимо борьбы с болезнетворными организмами, ионы таким же образом устраняют неприятные запахи и аллергены.

Доктор Хельмут Мюнх (Dr Hellmut Münch), эксперт-иммунолог: «Супербактерии и аллергены становятся одной из крупнейших современных угроз человечеству. Инвестиции в иммунологические исследования крайне важны – они позволяют убедиться, что наша иммунная система способна противостоять микроорганизмам, которые эволюционируют намного быстрее, чем традиционная фармацевтика и ее возможности борьбы с патогенами. Важно, что мы сохраняем инновационный подход к процессу адаптации к окружающей среде, что помогает предотвратить распространение наиболее вредоносных микроорганизмов – вот почему такие исследования имеют первостепенное значение».

Недавние медицинские исследования подтверждают, что технология UV-C может быть еще более эффективной: ее применение позволяет сократить распространение опаснейших супербактерий на 30%. Ученые сфокусировали свое внимание на четырех наиболее серьезных микроорганизмах, устойчивых к лекарственному воздействию: метициллинрезистентном золотистом стафилококке (MRSA), ванкомицинорезистентном энтерококке (VRE), клостридиум дифицилле и акинетобакериях.