Важная веха: произведен 500-тысячный Škoda Superb третьего поколения

500-тысячный Superb третьего поколения c конвейера на заводе Škoda

С конвейера на заводе ŠKODA в Квасинах сошел 500-тысячный SUPERB третьего поколения, производство которого стартовало в марте 2015 года. Тогда для ŠKODA началась новая эра: флагманская модель стала первым автомобилем, созданным в рамках самой масштабной кампании по расширению модельного ряда за всю историю чешского бренда. На протяжении многих лет ŠKODA SUPERB продолжает восхищать клиентов по всему миру.

Михаэль Оэльклаус (Michael Oeljeklaus), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «Теперь у нас есть еще полмиллиона причин гордиться собой. Выпуск 500-тысячного экземпляра – лучшее доказательство продолжительного успеха ŠKODA SUPERB. Благодаря элегантному дизайну, современным технологиям и просторному салону модель уже четыре года является воплощением ценностей чешского бренда в сегменте среднеразмерных автомобилей. Сегодня SUPERB производится на пяти разных заводах и считается одной из лучших и самых популярных моделей в своем классе. Его мировой успех во многом обусловил динамичный рост марки ŠKODA».

Объемы производства SUPERB являются подтверждением успеха флагмана бренда. Если модель первого поколения, появившаяся в 2001 году, разошлась по миру тиражом в 136 100 экземпляров, то SUPERB второй генерации стал намного более массовым: с 2008 по 2015 год было выпущено 618 500 автомобилей. В марте 2015 года на конвейер встало третье поколение, и с тех пор произведено уже полмиллиона экземпляров. Всего же с 2001 года покупателям было передано 1,25 млн ŠKODA SUPERB.

В 2019 году модель ожидает новый этап жизненного цикла: автомобиль будет значительно модернизирован и получит plug-in гибридную модификацию. История успеха флагмана чешского бренда началась в 1934 году, когда была представлена модель ŠKODA 640 SUPERB. Ее название происходило от латинского слова Superbus, которое переводится как «удивительный», «превосходный» и «великолепный». Оно украшало лимузины чешского бренда до 1949 года и стало синонимом самого лучшего от ŠKODA.

В 2001 году, спустя десять лет после объединения с концерном Volkswagen Group, чешский бренд вернул в продуктовую линейку, состоящую на тот момент из OCTAVIA и FABIA, модель с прославленным названием: SUPERB первого поколения заново открыл для марки сегмент автомобилей среднего класса. Автомобиль впечатлял современными технологиями и просторным салоном.

В 2008 году на автосалоне в Женеве состоялась премьера ŠKODA SUPERB второй генерации. Новинка отличалась еще большим свободным пространством, элегантным дизайном и безупречным качеством отделки. Кроме того, модель впервые стала доступна с полным приводом. В 2009-м появился практичный универсал ŠKODA SUPERB COMBI.

В 2015 году дебютировала модель третьего поколения, благодаря которой чешский бренд установил новые стандарты в сегменте. Всего за четыре года автомобиль разошелся по миру тиражом в полмиллиона экземпляров, 358 200 из которых были выпущены на заводе в Квасинах. Также модель производится в Усть-Каменогорске (Казахстан), Соломоново (Украина), Аурунгабаде (Индия) и Нанкине (Китай). Сегодня ŠKODA SUPERB считается одним из самых лучших и популярных автомобилей среднего класса в Европе, а его успех внес значительный вклад в развитие чешского бренда.