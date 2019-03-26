Рекордное количество новинок BMW Motorrad на выставке «Мотовесна 2019»

BMW Motorrad Россия представит рекордное количество российских премьер в рамках выставки «Мотовесна 2019», которая состоится с 5 по 7 апреля в ЦВК «Экспоцентр»

BMW Motorrad Россия представит рекордное количество российских премьер в рамках выставки «Мотовесна 2019», которая состоится с 5 по 7 апреля в ЦВК «Экспоцентр». Международная выставка техники для активного отдыха пройдет уже в восьмой раз и также покажет рекордное по российским меркам количество премьер и горячих новинок от производителей мото и другой техники, экипировки, дополнительного оборудования.

Кроме того, на стенде будет представлен весь модельный ряд BMW Motorrad, широкий ассортимент оригинальных аксессуаров, новая коллекция мотоциклетной экипировки BMW Motorrad и другие продукты.