Рекордное количество новинок BMW Motorrad на выставке «Мотовесна 2019»

Рекордное количество новинок BMW Motorrad на выставке «Мотовесна 2019»
Март 26 22:07 2019

BMW Motorrad Россия представит рекордное количество российских премьер в рамках выставки «Мотовесна 2019», которая состоится с 5 по 7 апреля в ЦВК «Экспоцентр»

BMW Motorrad Россия представит рекордное количество российских премьер в рамках выставки «Мотовесна 2019», которая состоится с 5 по 7 апреля в ЦВК «Экспоцентр». Международная выставка техники для активного отдыха пройдет уже в восьмой раз и также покажет рекордное по российским меркам количество премьер и горячих новинок от производителей мото и другой техники, экипировки, дополнительного оборудования.

BMW Moto

Кроме того, на стенде будет представлен весь модельный ряд BMW Motorrad, широкий ассортимент оригинальных аксессуаров, новая коллекция мотоциклетной экипировки BMW Motorrad и другие продукты.

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AMSRUS
AMSRUS

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