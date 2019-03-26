Автомобили Aurus для Европы могут переименовать

Автомобили Aurus могут лишиться своего имени

Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», могут поступить в продажу в Европе под другим названием. Как сообщают «Известия», против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей. На данный момент известно, что в европейском Бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку Aurus опротестовали Toyota, Lamborghini и Michelin.

Компании считают, что наименование Aurus похоже на названия, которые используются марками. Так, Auris называется хэтчбек Toyota, кроссовер Lamborghini носит название Urus, а Taurus является суббрендом шин Michelin.

«Процедура регистрации стандартная и осуществляется в соответствии с установленными национальными патентными ведомствами правилами и нормами. Данные регистрационные процедуры предусматривают возможность оспаривания регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Это общемировая практика в сфере интеллектуальной собственности», — рассказали в НАМИ.

Там добавили, что в настоящий момент они проводят регистрацию бренда Aurus в Европе и на Ближнем Востоке. В январе 2019 года бренд Aurus был зарегистрирован патентным ведомством Benelux, которое объединяет три страны: Бельгию, Нидерланды и Люксембург, также в марте 2019-го он был зарегистрирован в Латвии и Литве.

Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», показали публике на 89-м автосалоне в Женеве. На мотор-шоу привезли седан Senat S600 и лимузин Senat Limousine L700. Ожидается, что европейцы смогут приобрести автомобили российского роскошного бренда Aurus в 2021 году.

Седан Aurus S600 и лимузин Aurus L700 оснащаются гибридной силовой установкой на основе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, который работает вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач производства российской компании «КАТЕ». Суммарная отдача агрегатов составляет 600 лошадиных сил. У седана разгон до «сотни» занимает 6 сек., лимузин потратит на это 9 секунд.

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