Volvo Car Russia объявляет о расширении функционала спорт-пакета Polestar

В пакете оптимизации Polestar появились две дополнительные функции

Для клиентов, загрузивших прошивку Polestar ранее, новый функционал автоматически станет доступен после обновления программного обеспечения на регулярном техническом обслуживании у официального дилера Volvo Cars.

Программа оптимизации Polestar предполагает улучшение ключевых характеристик автомобиля для более точного, сбалансированого и динамичного вождения. Изначально тюнинг-пакет включал пять оптимизированных характеристик:

улучшенный отклик на педаль газа,

улучшенный отклик на сброс газа,

ускоренное переключение передач,

функция удержания передачи,

повышенная мощность на средних оборотах.

Летом прошлого года прошивка Polestar пополнилась ещё одним усовершенствованием – большим крутящим моментом на заднюю ось у полноприводных автомобилей. Изначально это новшество было доступно для автомобилей 2019 модельного года на базе платформ SPA и CMA – это автомобили 90-й и 60-й серий и кроссовер XC40. Теперь обновлённая характеристика доступна для полноприводных автомобилей более раннего производства – 2016-2018 модельных годов.

Вторая появившаяся функция обновленного спорт-пакета обеспечивает дополнительный прирост мощности для автомобилей на платформе SPA с двигателем D5 (доступно для XC60, XC90, S90, V90 Cross Country 2019 модельного года и XC60, XC90 2018 модельного года). За счёт функции Overboost мощность и крутящий момент теперь могут быть увеличены на 15 л.с. и 20 Нм соответственно сверх уже оптимизированных характеристик.

Новое программное обеспечение повышает ходовые качества и удовольствие от вождения, адаптируя высокую точность распределения крутящего момента между передней и задней осью, улучшая тягу, управляемость и устойчивость практически на любом дорожном покрытии.

Для клиентов, загрузивших прошивку Polestar до появления этих функций, все обновления также будут доступны. Для этого необходимо пройти техническое обслуживание у дилера Volvo, и в ходе обновления программного обеспечения Service 2.0 новый функционал станет доступен в автомобиле без дополнительной платы со стороны клиента.