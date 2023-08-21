Новый Mercedes-AMG GT Coupé: SO AMG, сделанный в Аффальтербахе Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+

Второе поколение спортивного автомобиля AMG с новым концептом габаритов;

Динамичные характеристики управления в сочетании с высшим комфортом;

Полностью изменяемая полностью переменная полноприводная система AMG Performance 4MATIC+, активная аэродинамика, активная стабилизация крена и активное управление задней осью теперь в стандартной комплектации;

Увеличенная пригодность к повседневному использованию благодаря расширенному пространству, хорошей видимости по всем направлениям и опциональным 2+2 сиденьям;

Второе поколение купе Mercedes-AMG GT стало новой вершиной модельного ряда Mercedes-AMG. Оно сочетает в себе высокодинамичные характеристики управления с увеличенной пригодностью для повседневного использования. Высокотехнологичные компоненты, такие как подвеска AMG ACTIVE RIDE CONTROL с активной стабилизацией крена, стандартное активное управление задней осью и активная аэродинамика, придают яркость профилю вождения.

Спортивное купе также первый раз предлагает полностью переменную полноприводную систему AMG Performance 4MATIC+. В сочетании с двигателем AMG 4.0 литра V8 битурбо это создает уровень вождения на высшем уровне. Эксклюзивная архитектура спортивного автомобиля AMG со сложной композитной алюминиевой кузовной конструкцией позволяет настроить его как 2+2 сиденья. Для спортивного автомобиля данного класса это означает, что пассажиры ощущают пространство и имеют достаточно места для багажа.

Новое купе Mercedes-AMG GT, ставшее пятым независимым серийным автомобилем после SLS, первого поколения двухдверного GT, GT 4‑door Coupé и SL, вновь продемонстрировало высокий уровень технологической компетентности команды разработчиков из Аффальтербаха.

«Новый AMG GT Coupé объединяет высокодинамичные характеристики управления и ярко выраженную спортивность с высоким уровнем повседневного комфорта. Наш новый GT явно является ведущим продуктом в нашем разнообразном портфеле, и, следовательно, он не только является молодым обликом бренда AMG, но и четким заявлением о спортивных автомобилях, созданных в Аффальтербахе. С новым концептом габаритов и опциональными 2+2 сиденьями, мы непосредственно отвечаем на пожелания наших клиентов.» Михаэль Шибе, Председатель Правления Mercedes-AMG GmbH и руководитель бизнес-подразделений Mercedes-Benz G-Class & Mercedes-Maybach

Выход на рынок состоится в виде AMG GT 63 4MATIC+ Coupé (совместное потребление топлива WLTP 14,1 л/100 км, совместные выбросы CO2 WLTP 319 г/км) с мощностью 430 кВт (585 л.с.) и AMG GT 55 4MATIC+ Coupé (совместное потребление топлива WLTP 14,1 л/100 км, совместные выбросы CO₂ WLTP 319 г/км) с мощностью 350 кВт (476 л.с.).

Дизайн экстерьера: эволюция дизайна современного культового спортивного автомобиля

Расширенная концепция габаритов с опциональными 2+2 сиденьями предоставила дизайнерам абсолютно новые варианты экстерьера. Длинная колесная база, короткие свесы и круто наклонное лобовое стекло придают новому купе AMG GT компактный и мощный вид. Сбалансированные пропорции с захватывающей линией крыши, объемными колесными арками и выразительным передним обликом говорят о внешности мощного спорткара, также пригодного для повседневного использования. Боковой вид характеризуется гладкими моделированными поверхностями без выступов и кромок, вплоть до вдавленных дверных ручек. Выразительно спроектированный задний участок плеч обогащает автомобиль спортивным обликом. Легкосплавные колесные диски, почти на одном уровне с кузовом, подчеркивают мощность и динамичность. Активный задний спойлер гармонично встроен в большой задний багажник.

Глубокая и широкая AMG-специфичная радиаторная решетка создает доминирующее присутствие. Особенные фары со стандартной технологией DIGITAL LIGHT подчеркивают его неповторимый характер. Дневные ходовые огни с характерными тремя «световыми точками» добавляют дополнительное значение узнаваемости. Точные графические элементы в затемненной части фар с щетинистыми поверхностями подчеркивают дизайн, олицетворяющий производительность. Нижний воздухозабор придает передней части дополнительную оптическую ширину.

Компактная кабина с силуэтом фастбека и большим задним багажником позволяет создать низкий и закругленный задний участок с активным выдвижным спойлером. Точный детальный дизайн облицовки крыльев создает контраст с чистыми и плотными поверхностями. Ярко выраженное плечо придает автомобилю идеальное сочетание элегантности и спортивности.

Плоские, горизонтально соединенные светодиодные фонари с четкой и точной графикой точно вписаны в задний дизайн. Темные светодиодные задние фонари гармонично сочетаются с передними фарами благодаря трехмерному световому знаку «световых точек». Они имеют стандартные функции индикатора ходовых огней и анимации «Приход/Уход домой». Выразительный задний диффузор с формально встроенными двойными наконечниками выпускных труб завершает динамичный дизайн задней части.

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 14,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 319 g/km) Exterieur: AMG Aerodynamik-Paket, Hightechsilber metallic; Interieur: Leder Nappa schwarz;Kraftstoffverbrauch kombiniert: 14,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 319 g/km* Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле, взвешенный: 14,1 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле, взвешенный: 319 г/км) экстерьер: аэродинамический пакет AMG, hightechsilver металлик; салон: черная кожа наппа; Расход топлива в смешанном цикле, взвешенный: 14,1 л/100 км; комбинированные выбросы CO2, взвешенные: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле, взвешенный: 14,1 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле, взвешенный: 319 г/км) экстерьер: аэродинамический пакет AMG, hightechsilver металлик; салон: черная кожа наппа; Расход топлива в смешанном цикле, взвешенный: 14,1 л/100 км; комбинированные выбросы CO2, взвешенные: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле, взвешенный: 14,1 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле, взвешенный: 319 г/км) экстерьер: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; салон: кожа наппа черного цвета, смешанный расход топлива, взвешенный: 14,1 л/100 км; комбинированные выбросы CO2, взвешенные: 319 г/км Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (combined fuel consumption, weighted: 14,1 l/100 km; combined CO2 emissions, weighted: 319 g/km) exterior: AMG Aerodynamic package, hightechsilver metallic; interior: leather nappa black;Combined fuel consumption, weighted: 14,1 l/100 km; combined CO2 emissions, weighted: 319 g/km*

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле, взвешенный: 14,1 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле, взвешенный: 319 г/км) экстерьер: аэродинамический пакет AMG, hightechsilver металлик; салон: черная кожа наппа; Расход топлива в смешанном цикле, взвешенный: 14,1 л/100 км; комбинированные выбросы CO2, взвешенные: 319 г/км

Дизайн интерьера: комбинация аналоговой геометрии и цифрового мира

Интерьер нового купе AMG GT воплощает высокопроизводительные спортивные гены AMG, которые умело переведены в цифровой мир и последовательно доработаны. Материалы, качество отделки и «внимание к деталям» подчеркивают претензии автомобиля на роскошь в интерьере.

Дизайн кабины, вплоть до центрального дисплея на центральной консоли, сосредотачивается на водителе и впечатляет гармоничным общим видом. Полностью цифровой инструментальный кластер интегрирован в трехмерный козырек.

Высокая повседневная полезность и много места внутри благодаря новой концепции размеров

Интерьер нового купе AMG GT воплощает высокопроизводительные спортивные гены AMG, которые умело переведены в цифровой мир и последовательно доработаны. Материалы, качество отделки и «внимание к деталям» подчеркивают претензии автомобиля на роскошь в интерьере.

Дизайн кабины, вплоть до центрального дисплея на центральной консоли, сосредотачивается на водителе и впечатляет гармоничным общим видом. Полностью цифровой инструментальный кластер интегрирован в трехмерный козырек.

Центральная консоль с сенсорным экраном в портретном формате

Преимущества, особенно в области навигации, а также более эргономичная свобода. Блестящие изображения на ЖК-экранах упрощают управление автомобилем и функциями комфорта. Водитель и центральный дисплей гармонично согласованы. Внешний вид инструментальной панели можно настроить по своему усмотрению с помощью индивидуально выбираемых главных видов.

Инфотейнмент-система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) интуитивна в использовании и способна к обучению. Она предлагает обширный контент, специфичный для AMG, в пяти стилях отображения. Эксклюзивные пункты меню, такие как «AMG Performance» или «AMG TRACK PACE», подчеркивают спортивный характер.

В меню AMG Performance водитель может вызвать широкий спектр данных одним касанием пальца по различным иконкам: от мощности, крутящего момента или поперечного ускорения до распределения мощности полного привода или текущего состояния автомобиля с давлением в шинах и температурой жидкости. Также можно отобразить углы поворота на передней и задней осях или давление масла в системе активной стабилизации крена.

С помощью емкостной кнопки на управляющей панели под центральным дисплеем водитель выбирает различные функции, такие как громкость мультимедиа, системы помощи, функции автомобиля или соответствующий режим вождения от «Comfort» до «Race».

Дополнительный HUD-дисплей показывает соответствующую информацию и действия в трех измерениях в реальной ситуации и окружении вождения. Здесь также можно выбрать между несколькими стилями. В зависимости от оснащения или личных предпочтений, окружающий свет оформляет эксклюзивный интерьер в 64 разных цветах.

Стиль «ненавязчивого» отображения связан с окружающим светом. Всего предоставляется семь фоновых цветов на выбор, каждый из которых привязан к одному из 64 цветов. Среди них два эксклюзивных AMG-цвета фона.

Спортивные сиденья с интегрированными подголовниками

Одним из выдающихся элементов интерьера является скульптурный дизайн сидений стандартных спортивных сидений AMG с интегрированными подголовниками, регулируемых электрически. Идеальная эргономика и узоры швов и стежек завершают симбиоз высоких технологий, производительности и роскоши.

Большой выбор различных отделок также отражает диапазон от комфортного до направленного на производительность оборудования. Однотонная и двухтонная отделка натуральной кожей Nappa также входят в список вариантов, так же, как и особенно тонкая отделка натуральной кожей Manufaktur с ромбовидной стежкой или спортивное сочетание натуральной кожи Nappa с микрофиброй Microcut и контрастной строчкой в желтом или красном цвете, рядом с тремя программами массажа для прекрасного комфорта на длительных расстояниях.

Пакет Energizing Plus объединяет, среди прочего, функции сидений, такие как массаж и различные настроения подсветки, чтобы создать стимулирующую или расслабляющую атмосферу в интерьере.

Даже стандартные спортивные сиденья предлагают не только исключительный комфорт, но и высокий уровень боковой поддержки. Опциональные спортивные сиденья AMG еще более спортивные, также с интегрированными подголовниками и вентиляционными отверстиями в спинках сидений. Боковые борта опциональных многофункциональных сидений автоматически сужаются в режимах вождения Sport, Sport+ и RACE, чтобы обеспечивать оптимальную боковую поддержку в любое время.

Рулевое колесо AMG Performance с конструкцией из двух спиц

Три закругленные двойные спицы стандартного рулевого колеса AMG Performance сочетают в себе устойчивость и легкость. Обод рулевого колеса, спрессованный снизу и обитый кожей Nappa или комбинацией кожи Nappa с микрофиброй MICROCUT, по стандарту может быть подогреваемым. Также включена сенсорная панель для обнаружения «контакта с руками».

Если водитель не удерживает руки на рулевом колесе в течение определенного времени, запускается каскад предупреждений, который, если водитель остается бездейственным, в итоге активирует систему экстренной остановки.

Два стандартных кнопочных элемента рулевого колеса AMG впечатляют интуитивным управлением, яркими цветными ЖК-дисплеями и современными иконками. Это позволяет управлять важными функциями вождения и программами управления.

Выбранные настройки отображаются на дисплее, непосредственно интегрированном в соответствующую кнопку. Также ручки переключения передач AMG SPEEDSHIFT MCT 9G могут быть быстро и точно переключены вручную с использованием алюминиевых лепестков, расположенных слева и справа за ободом рулевого колеса.

Кузов. Легкая композитная алюминиевая конструкция

Интеллектуальное сочетание материалов – алюминия, стали, магния и композитных материалов – обеспечивает максимальную жесткость при низком весе. Оптимизированные сечения материалов и продуманные формы компонентов создают пространство для необходимого комфорта и систем безопасности, сложных технологий и большого объема багажника.

Другие целенаправленные меры включают алюминиевую пластину на нижней части кузова и функционально интегрированные стойки спереди и сзади. Приборная панель из магния и мост блокировки, выполненные из волокнистого композитного материала со смесью стекловолокна и углерода, также демонстрируют стремление инженеров к наилучшему сочетанию материалов.

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+, аэродинамическая труба

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (combined fuel consumption, weighted: 14,1 l/100 km; combined CO2 emissions, weighted: 319 g/km) exterior: AMG Aerodynamic package, hightechsilver metallic; interior: leather nappa black;Combined fuel consumption, weighted: 14,1 l/100 km; combined CO2 emissions, weighted: 319 g/km*

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+, аэродинамическая труба

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км) Внешний вид: аэродинамический пакет AMG, высокотехнологичный серебристый металлик; Салон: черная кожа наппа, расход топлива в смешанном цикле: 14,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 319 г/км

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+, аэродинамическая труба

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+, аэродинамическая труба

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+, аэродинамическая труба

Активная аэродинамика для хорошего баланса и высокой эффективности

Одной из ключевых направлений в разработке нового купе AMG GT было достижение высокой аэродинамической эффективности, включая оптимальное сочетание низкого аэродинамического сопротивления и уменьшенной подъемной силы. Спортивное купе обладает обширными активными аэродинамическими элементами спереди и сзади.

Все элементы, оптимизирующие поток воздуха, органично вписаны в дизайн экстерьера. Аэродинамика AMG GT учитывает множество аспектов, включая стабильность движения, аэродинамическое сопротивление, охлаждение и шум ветра. Баланс аэродинамики способствует предотвращению критических ситуаций при высоких скоростях, таких как неожиданные маневры.

Важной технической особенностью в аэродинамике является двухкомпонентная система активного воздушного контроля AIRPANEL. Первая часть управляет вертикальными планками, скрытыми за нижним воздухозаборником на переднем бампере. Вторая часть расположена за верхним воздухозаборником и включает горизонтальные жалюзи.

Эти планки обычно закрыты, что уменьшает аэродинамическое сопротивление и направляет воздух к нижней части кузова, дополнительно снижая подъем на передней оси. При определенных температурах на определенных компонентах и при повышенной потребности в охлаждающем воздухе планки открываются (вторая система активируется только при скорости 180 км/ч), обеспечивая максимальный поток охлаждающего воздуха к системам охлаждения.

Другой активной составляющей является скрываемый задний спойлер, который легко интегрируется в заднюю крышку. Его положение меняется в зависимости от условий вождения. Программное управление учитывает множество параметров, таких как скорость, продольное и поперечное ускорение, а также угол поворота рулевого управления. Скорость выше 80 км/ч активирует пять различных угловых положений спойлера, чтобы либо улучшить стабильность движения, либо снизить сопротивление воздуха.

Активный аэродинамический элемент, который спрятан в нижней части кузова перед двигателем, также способствует повышению управляемости. Этот карбоновый профиль, вес которого составляет около двух килограммов, разработан специально для AMG и защищен патентами. Он реагирует на режимы AMG drive и автоматически опускается на 40 мм при скорости 80 км/ч. Это создает эффект Вентури, который прижимает автомобиль к дороге и снижает подъем на передней оси. Это улучшает управляемость, и водитель чувствует это через руль, так как AMG GT может более точно проходить повороты с еще большей устойчивостью.

Аэродинамический пакет так же доступен как опция. Он включает дополнительные закрывающие элементы на внешних воздухозаборниках и на колесных арках. На задней части поток воздуха оптимизируется благодаря боковым элементам на заднем бампере, увеличенному диффузору и статическому заднему антикрылу. В целом аэродинамический пакет уменьшает подъем на передней оси и увеличивает аэродинамическую стабильность на задней оси.

4,0-литровый битурбированный двигатель AMG V8 с двумя турбокомпрессорами Twin-Scroll

При выходе на рынок новое купе AMG GT представит два уровня производительности с 4,0-литровым битурбированным двигателем AMG V8. Двигатели будут собираться вручную на заводе в Аффальтербахе по принципу «Один человек, один двигатель». В топовой модели GT 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле 14,1 л/100 км, выбросы CO₂ в смешанном цикле 319 г/км)[2] двигатель обеспечит мощность 430 кВт (585 л.с.) и крутящий момент 800 Нм в диапазоне от 2500 до 4500 об/мин. Разгон до 100 км/ч займет 3,2 секунды, а максимальная скорость достигнет 315 км/ч. В модели GT 55 4MATIC+ (комбинированный расход топлива 14,1 л/100 км, выбросы CO₂ в смешанном цикле 319 г/км) V8 двигатель развивает 350 кВт (476 л.с.) мощности и 700 Нм крутящего момента. Ускорение 0–100 км/ч займет 3,9 секунды, а максимальная скорость составит 295 км/ч.

Для использования в купе AMG GT двигатель был оптимизирован. Новый масляный поддон, активная вентиляция картера и переработанный промежуточный охладитель обеспечивают более эффективное функционирование. Улучшенные впускные и выпускные отверстия способствуют более эффективному газообмену, а увеличенный выход для выхлопных газов к блоку каталитического нейтрализатора и сажевому фильтру обеспечивает оптимальный поток.

Повышение мощности модели AMG GT 63 4MATIC+ достигнуто благодаря повышенному давлению наддува, увеличенному расходу воздуха и обновленному программному обеспечению двигателя. В целом, восьмицилиндровый двигатель обладает впечатляющими показателями мощности и эффективности, обеспечивая мощный наддув во всех диапазонах оборотов при минимальном расходе топлива и выбросах CO₂.

Цифровое и интеллектуальное производство: «Один человек, один двигатель»

Двигатель собирается полностью вручную. На заводе AMG по производству двигателей в Аффальтербахе принцип “Один человек, один двигатель” связан с производственными методами индустрии 4.0. Он разработан в соответствии с современными знаниями эргономики, потока товаров, гарантии качества, устойчивости и эффективности.

Интеллектуальное производство характеризуется максимальной гибкостью, прозрачностью и высокой эффективностью. При этом она обеспечивает безопасность и повышает качество двигателей и производственных процессов с помощью цифровых технологий.

Мокрое сцепление

Трансмиссия AMG SPEEDSHIFT MCT 9G объединяет в себе эмоциональное переключение передач с невероятно коротким временем переключения и специально адаптирована под требования нового купе AMG GT. Вместо гидротрансформатора, здесь применено мокрое пусковое сцепление, что способствует снижению веса и улучшению реакции на команды педали акселератора благодаря меньшей инерции массы. Эффект особенно заметен при спринте и изменении нагрузки.

Регулируемый полный привод AMG Performance 4MATIC+

Две модели V8 в базовой комплектации оснащены полностью настраиваемой системой полного привода AMG Performance 4MATIC+. Эта инновационная технология объединяет преимущества различных концепций привода, обеспечивая не только оптимальное сцепление на пределе возможностей, но и высокий уровень устойчивости и безопасности в разнообразных условиях вождения – будь то сухие, мокрые или заснеженные дороги. Переключение между задним и полным приводом происходит плавно и непрерывно благодаря сложной матрице интеллектуального управления, интегрированной в общую структуру автомобильной системы.

Система электромеханического сцепления переменно связывает заднюю и переднюю оси, обеспечивая постоянное распределение крутящего момента в зависимости от дорожных условий и предпочтений водителя. Благодаря этой технологии новое купе может осуществлять плавный переход от ориентированного на сцепление полного привода с распределением мощности 50:50 между передней и задней осями до полностью заднего привода. Помимо улучшения тяги и поперечной динамики, полный привод также значительно повышает продольную динамику, обеспечивая более резкое и мощное ускорение.

Многорычажные передняя и задняя оси и алюминиевые тяги

Новый AMG GT Coupé оснащен многорычажной передней подвеской, состоящей из пяти рычагов, которые полностью интегрированы в обод колеса. Эта конструкция обеспечивает независимость управления каждым колесом и подвески, что позволяет достичь высокого бокового ускорения при минимальном воздействии на систему рулевого управления. Пятизвенная архитектура также влияет на управление задними колесами.

С целью снижения неподрессоренной массы все рычаги, поворотные кулаки и опоры колес передней и задней подвесок нового AMG GT Coupé изготовлены из высокопрочного кованого алюминия. Многорычажная концепция позволяет точно управлять каждым колесом с минимальными амортизирующими движениями. Большой угол развала и высокая жесткость схождения обеспечивают не только возможность быстрой навигации поворотов, но также гарантируют тесный контакт водителя с дорогой в условиях активных маневров.

Это влияет на превосходную боковую динамику и стабильность на высоких скоростях, а также на плавную реакцию на внешние воздействия, такие как боковой ветер, неровности дороги или изменения коэффициента сцепления. Особенно эффективное прямое соединение амортизатора с задней опорой колеса уменьшает вибрации и нежелательные колебания нагрузки на колесо. Независимые элементы рулевого управления и подвески обеспечивают высокое боковое ускорение при минимальном воздействии на рулевую систему, что также способствует обеспечению комфорта.

Подвеска AMG ACTIVE RIDE CONTROL с активной стабилизацией крена

К этому добавляется подвеска AMG ACTIVE RIDE CONTROL со стабилизацией крена. Активные гидравлические элементы заменяют обычные механические стабилизаторы поперечной устойчивости и компенсируют качение в новом AMG GT Coupé за доли секунды. Адаптивные амортизаторы также имеют два гидравлических соединения. Один находится на стороне сжатия амортизатора, а другой – на стороне натяжения. Камеры амортизаторов на всех четырех колесах и магистрали соединены напрямую через регулирующие клапаны адаптивных амортизаторов.

Интеллектуальное гидравлическое соединение четырех пружинных стоек и регулировка давления насоса и переключающих клапанов обеспечивают очень широкий расход пружины при одновременном уменьшении перемещений качения. Образно говоря: каждый торсионный стержень от нулевого до жесткого может отображаться автоматически. В повседневной жизни это повышает комфорт, поскольку даже неровности, возникающие, с одной стороны, компенсируются индивидуально. При динамичном прохождении поворотов гидравлика также активно снижает потери при падении. Благодаря высокой жесткости развала купе очень точно управляет автомобилем.

При движении по прямой система полностью открывается в зависимости от программы вождения и ситуации вождения. Система компенсирует отдельные препятствия, которые в противном случае привели бы к качению. Водители и пассажиры получают значительно более комфортные ощущения от вождения. Уменьшенный крен кузова при прохождении поворотов в равной степени способствует повышению комфорта и динамики вождения. Характеристики поведения при вождении в индивидуальных программах вождения могут быть в большей степени распределены между комфортом и спортом.

Основной принцип работы шасси заключается в том, что стороны сжатия и натяжения отдельных амортизаторов автомобиля взаимосвязаны. Ступень сжатия переднего левого демпфера соединена со ступенью отдачи переднего правого демпфера через гидравлическую магистраль. Существует также подключение к нажимной стороне заднего левого амортизатора и к ступени отдачи заднего правого амортизатора через линию, проходящую через автомобиль. Аналогично, другие стороны камер заслонки соединены друг с другом через второй контур. Упрощенный ход гидравлических линий приводит к форме буквы ‘Н’.

В дополнение к соединению заслонок в системе используются и другие компоненты, важные для выполнения этой функции. Стороны натяжения и давления заслонок напрямую соединены друг с другом с помощью 2/2‑ходового клапана с электрическим управлением, известного как клапан комфорта. К каждой из сторон давления заслонки также прикреплен аккумулятор давления. Оба контура также подключены к центральному насосу.

Это гарантирует, что давление в гидравлической системе можно регулировать в обоих контурах. Соединение между насосом и контурами осуществляется с помощью 2/2‑ходовых клапанов. Датчики давления встроены за клапанами для контроля давления в системе в соответствующих трубопроводах. Давление в системе может быть свободно выбрано, а следовательно, и размер создаваемого регулятора против крена. Применяется следующее: чем выше давление в системе, тем больше ожидаемая жесткость при крене.

Система работает очень эффективно, поскольку использует существующую кинетическую энергию автомобиля для положительного влияния на поведение при крене. Гидравлика подвески AMG ACTIVE RIDE CONTROL также питает дополнительную систему подъема передней оси. При необходимости переднюю часть можно приподнять на 30 мм, что облегчает, например, въезд на подземные автостоянки или переезд через лежачих полицейских.

Управление подъемной системой осуществляется с помощью мультимедийного центрального дисплея или кнопок на рулевом колесе AMG. Соответствующее меню открывается после нажатия символа автомобиля на панели управления. Помимо прочего, координаты могут быть сохранены с помощью технологии GPS, так что передняя часть автомобиля автоматически поднимается при повторном прохождении соответствующих точек.

Дифференциал с блокировкой заднего моста для оптимальной устойчивости при движении

Новое AMG GT Coupé в базовой комплектации оснащено электронно управляемым блокирующим дифференциалом на заднем мосту, который обеспечивает превосходное сцепление с дорожной поверхностью и максимальный уровень безопасности водителя при любых дорожных условиях. Эта технология не только усиливает сцепление задних приводных колес с дорогой, но и улучшает стабильность при прохождении поворотов на предельных скоростях. Кроме того, она обеспечивает дополнительную устойчивость при маневрах на высокой скорости, таких как перестроение с одной полосы на другую. Дифференциал работает с переменной степенью блокировки в зависимости от режима сцепления с дорогой, обгона и других параметров, обеспечивая оптимальную настройку для разнообразных условий вождения и коэффициентов сцепления с дорогой.

Система активного заднего рулевого управления обеспечивает идеальное сочетание маневренности и устойчивости

Новое AMG GT Coupé также включает в стандартное оснащение активное рулевое управление на задней оси (HAL). В зависимости от скорости задние колеса поворачиваются либо в противоположном направлении (до 100 км/ч), либо в том же направлении (со скоростью более 100 км/ч), что и передние колеса.

Это обеспечивает оптимальный баланс между маневренностью и устойчивостью, аспекты, которые обычно противоречат друг другу при отсутствии заднего рулевого управления. Дополнительные преимущества включают легкость управления в предельных ситуациях и сниженное усилие на рулевом колесе благодаря более прямой передаче рулевого управления на передние колеса.

Высокоэффективная композитная тормозная система с облегченными тормозными дисками

Высокоэффективная комплексная тормозная система AMG обеспечивает выдающиеся характеристики замедления и точное регулирование торможения. Она отличается коротким тормозным путем, чувствительной реакцией и высокой стабильностью даже при экстремальных нагрузках. Особенно легкие композитные тормозные диски способствуют улучшению динамики управления и реакции рулевого управления благодаря сокращенной неподрессоренной массе.

Для более эффективного охлаждения тормозов тормозной диск (изготовленный из литой стали) и тормозной бак (изготовленный из алюминия) теперь соединены специальными штифтами, а не винтами, как это было ранее. Важно отметить введение направленной перфорации, которая помимо снижения веса и более эффективного отвода тепла, обеспечивает более быструю реакцию при торможении на влажной дороге и более эффективное очищение тормозных колодок после торможения.

Шесть программ вождения и AMG DYNAMICS: от комфортного к динамичному

Ассортимент из шести программ вождения AMG DYNAMIC SELECT включает в себя «Slippery», «Comfort», «Sport», «Sport +», «Individual» и «RACE», обеспечивая широкий диапазон характеристик автомобиля – от комфортных до динамичных. Каждая программа предоставляет уникальный опыт вождения, максимально адаптированный к разнообразным дорожным ситуациям.

В рамках AMG DYNAMIC SELECT моделей AMG GT также присутствует AMG DYNAMICS. Эта интегрированная система управления динамикой движения расширяет функциональность стабилизирующей системы ESP® с помощью активного вмешательства в управление полным приводом, характеристики рулевого управления и дополнительные аспекты ESP®. Например, при агрессивном прохождении поворотов временное торможение внутреннего заднего колеса создает управляемый момент вращения вокруг вертикальной оси, способствуя более точному и спонтанному рулевому управлению. Палитра характеристик охватывает шкалу от высокой стабильности до чрезвычайной динамичности.

AMG TRACK PACE: регистратор данных для использования на гоночной трассе

В стандартной комплектации нового AMG GT Coupé предусмотрена интеграция системы AMG TRACK PACE. Это программное обеспечение встраивается в информационно-развлекательную систему MBUX и фиксирует более 80 специфических параметров автомобиля (например, скорость, ускорение, угол поворота рулевого колеса, давление на педаль тормоза) десять раз в секунду во время движения по определенному маршруту. На экране ‘Телеметрия’ в режиме реального времени можно следить за 40 параметрами, из которых можно выбрать до четырех одновременно.

Более того, информация о времени прохождения круга и сектора отображается на мультимедийном дисплее, главном дисплее и на цифровых приборах, а также на дополнительных инструментах для обучения и анализа. Визуализация на главном дисплее также обеспечивает наглядное представление об углах поворота и точках торможения, помогая определить оптимальную линию движения. Технология дополненной реальности в системе MBUX также позволяет отображать сохраненный траекторию на мультимедийном экране. Таким образом, водитель может совершенствовать свой стиль вождения с помощью виртуального инструктора. Кроме того, имеется возможность измерения и сохранения данных об ускорении и замедлении.

Программа оборудования: большое разнообразие для моделирования внешнего вида

Обширный выбор деталей оснащения и разнообразные опции предоставляют клиентам возможность широкой индивидуализации, отвечая самым разнообразным запросам – от спортивных и динамичных до изысканных и элегантных. В арсенале доступно одиннадцать различных цветов для окраски кузова и восемь новых дизайнов колес. К тому же клиенты могут выбрать один из пяти пакетов внешнего оформления, чтобы усилить элегантность или динамичность внешнего вида. Стандартная комплектация AMG GT 55 4MATIC+ и AMG GT 63 4MATIC+ предусматривает установку 20-дюймовых многоспицевых легкосплавных дисков AMG. Дополнительно доступны варианты 21-дюймовых дисков.

Системы помощи при вождении: интеллектуальные помощники в фоновом режиме

С помощью обширной сети датчиков, камер и радаров, системы поддержки водителя активно следят за дорожным движением и окружающей обстановкой в новом купе. При необходимости интеллектуальные помощники могут мгновенно вмешаться. Широкий спектр новых или расширенных систем предоставляет водителям поддержку в повседневных ситуациях, таких как регулирование дистанции, управление рулевым устройством и перестроение между полосами движения. В случае опасности системы способны адекватно реагировать на неминуемое столкновение. Работа систем визуализируется через новую концепцию дисплея в комбинации приборов.

Вспомогательный дисплей в комбинации приборов ясно и демонстрирует функционирование систем поддержки водителя в полноэкранном режиме. Водитель может узнать автомобиль, полосы движения, дорожную разметку и другие участники движения – легковые, грузовые и мотоциклы, через пространственно абстрактное отображение. Состояние систем и возможности помощников ясно видны на основе этой интерпретации окружающей среды. Новый анимированный дисплей помощи базируется на 3D-сцене, создаваемой в реальном времени. Это качественное и динамичное представление делает функциональность систем поддержки водителя понятной в условиях вождения с использованием дополненной реальности.

Доступны многочисленные, связанные онлайн сервисы

Информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) позволяет пользоваться многими цифровыми сервисами Mercedes me connect. Преимуществами являются интеграция в смартфон Apple CarPlay и Android Auto, система громкой связи через Bluetooth и цифровое радио (DAB и DAB +). В связи с MBUX клиенты получают доступ к услугам подключения, таким как оперативная информация о трафике. С Mercedes me connect новый AMG GT Coupé в целом становится более интеллектуальным: дополнительными функциями можно пользоваться до и после поездки, а также во время движения.

Все, что вам нужно сделать, это привязать автомобиль к учетной записи Mercedes Me на портале Mercedes Me и принять условия использования. Благодаря навигации с оперативной информацией о дорожном движении и связи Car‑to‑X клиенты получают данные о дорожном движении в режиме реального времени. Вы можете эффективно избегать пробок и экономить драгоценное время. Сетевые транспортные средства используют связь Car‑to‑X для обмена информацией о дорожных событиях.