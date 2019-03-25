В сети появилась свежая информация о новом Chevrolet Corvette C8

Новое поколение американского спортивного купе Chevrolet Corvette, которое будет известно под внутренним индексом C8 будет официально представлено этим летом, а первые поставки клиентам начнутся в следующем году

Если верить зарубежным изданиям, совершенно новое поколение спортивного купе Corvette C8 будет оснащено 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT.

Пару часов назад, анонимный источник опубликовал фотографию, которая, по всей видимости, была сделана на закрытой презентации нового Corvette C8. Благодаря этой утечке данных мы можем узнать о том, в каких цветах будет предложена долгожданная новинка. Судя по всему, Corvette C8 будет во многом похож на текущую версию C7 касательно некоторых опций.

Судя по присланным скриншотам, Corvette C8 получит 12 вариантов цвета кузова. Цвета Zeus Bronze и Rapid Blue являются наиболее любопытными, так как они не предлагаются с текущим Corvette C7.

Что касается опций, доступных для нового Corvette C8, то согласно опубликованным данным, базовая версия модели получит обозначение LT2, под капотом которого будет находится 8-цилиндровый 6,2-литровый мотор с непосредственным впрыском, переменным временем газораспределения и активным управлением топливом.

Хотя характеристики двигателя и выглядят как дань нынешнему двигателю Corvette, трансмиссия будет явно другой. Сообщается, что коробка передач получит код M1L, который обозначает «8-ступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением». Эти данные подтверждают недавние сообщения о том, что в качестве трансмиссии будет предложена роботизированная DCT.

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