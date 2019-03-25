В сети появилась свежая информация о новом Chevrolet Corvette C8

В сети появилась свежая информация о новом Chevrolet Corvette C8
Март 25 13:09 2019

Новое поколение американского спортивного купе Chevrolet Corvette, которое будет известно под внутренним индексом C8 будет официально представлено этим летом, а первые поставки клиентам начнутся в следующем году

Если верить зарубежным изданиям, совершенно новое поколение спортивного купе Corvette C8 будет оснащено 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT.

Пару часов назад, анонимный источник опубликовал фотографию, которая, по всей видимости, была сделана на закрытой презентации нового Corvette C8. Благодаря этой утечке данных мы можем узнать о том, в каких цветах будет предложена долгожданная новинка. Судя по всему, Corvette C8 будет во многом похож на текущую версию C7 касательно некоторых опций.

Chevrolet Corvette C8

Судя по присланным скриншотам, Corvette C8 получит 12 вариантов цвета кузова. Цвета Zeus Bronze и Rapid Blue являются наиболее любопытными, так как они не предлагаются с текущим Corvette C7.

Что касается опций, доступных для нового Corvette C8, то согласно опубликованным данным, базовая версия модели получит обозначение LT2, под капотом которого будет находится 8-цилиндровый 6,2-литровый мотор с непосредственным впрыском, переменным временем газораспределения и активным управлением топливом.

Chevrolet Corvette C8

Хотя характеристики двигателя и выглядят как дань нынешнему двигателю Corvette, трансмиссия будет явно другой. Сообщается, что коробка передач получит код M1L, который обозначает «8-ступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением». Эти данные подтверждают недавние сообщения о том, что в качестве трансмиссии будет предложена роботизированная DCT.

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
ChevroletCorvetteновая модель
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

УАЗ пересматривает технологии и разрабатывает новый автомобиль

УАЗ пересматривает технологии и разрабатывает новый автомобиль 8

В Китае показали новый люксовый электрокар

В Китае показали новый люксовый электрокар 0

Lamborghini восстановила купе Miura президента FIA

Lamborghini восстановила купе Miura президента FIA