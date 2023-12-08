Kaiyi увеличил срок гарантии до 5 лет KAIYI X3

В декабре 2023 года Kaiyi в России расширил гарантийные обязательства для всех своих моделей: теперь срок гарантии составляет 5 лет или до пробега 150 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Новые гарантийные обязательства распространяются на основные элементы автомобилей при производственных дефектах.

Генеральный директор ООО «КАИ РУС» Кирилл Кириллов отметил, что гарантийный срок автомобиля является важным показателем его качества. Увеличение срока гарантии стало следствием уверенности в высоком качестве выпускаемых в России автомобилей марки Kaiyi. Этот шаг, по его словам, будет весомым фактором при выборе моделей бренда.

Производство всех моделей Kaiyi осуществляется на заводе «Автотор» в Калининградской области в соответствии с международными стандартами контроля качества на всех этапах производства.

Увеличенный гарантийный срок действует на седан Kaiyi E5, кроссоверы Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro, произведенные в России и приобретенные покупателями с 1 декабря 2023 года при соблюдении всех требований, указанных в технической документации, и при эксплуатации автомобилей в нормальных условиях.

KAIYI E5

Kaiyi E5, первый автомобиль бренда, представленный в России весной 2023 года, был признан лучшим в своем классе на премии «Автомобиль года в России» в 2023 году. Этот седан оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 210 Нм, работающим с вариатором. На российском рынке он представлен в трех комплектациях: Standard, Luxury+ и Luxury Sport, стоимостью от 2 195 000 до 2 360 000 рублей.

KAIYI X3

Kaiyi X3, практичный компактный кроссовер, оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором, на выбор. Автомобиль предлагается в двух комплектациях: Comfort и Luxury, стоимостью от 2 238 000 до 2 414 900 рублей соответственно.

KAIYI X3 PRO

Kaiyi X3 PRO, стильный городской кроссовер, является усовершенствованной версией модели Kaiyi X3 с более мощным двигателем, спортивным дизайном, панорамной крышей и обширным набором опций. Этот автомобиль комплектуется 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, работающим с бесступенчатой трансмиссией. Kaiyi X3 PRO представлен в России в комплектации Luxury по цене 2 514 900 рублей.