АвтоВАЗ планирует обновить нынешнее поколение Lada 4×4

АвтоВАЗ планирует обновить нынешнее поколение Lada 4×4
Март 25 18:05 2019

АвтоВАЗ задумался о модернизации Lada 4×4

АвтоВАЗ задумался об обновлении внедорожника Lada 4×4 текущего поколения, заводские инженеры выделили самые перспективные направления, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, при этом изменения не будут касаться двигателя или коробки передач, они останутся прежними. План модернизаций автомобиля попал в редакцию сайта лада.онлайн от одного из читателей.

Лада Нива

Из основных изменений модели можно отметить: более эргономичный рычаг КПП, подлокотник сиденья водителя, замена уплотнителя дверей на 3-х камерный и прочие доработки. Все эти улучшения не потребуют больших издержек или серьезных изменений конструкции внедорожника, но существенно могут улучшить комфорт. Будет ли АвтоВАЗ дорабатывать Lada 4×4 по предложенной схеме неизвестно.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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