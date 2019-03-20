Mitsubishi Eclipse Cross получил премию РАФ

Mitsubishi Eclipse Cross получил премию РАФ
Март 20 15:03 2019

Mitsubishi Eclipse Cross удостоен награды за «Лучший выход на рынок»

Вчера на церемонии награждения РАФ (Российский автомобильный форум) в отеле «RadissonRoyal» компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, получила награду в номинации «Лучший выход на рынок» за модель Eclipse Cross.

Mitsubishi at RAF

Кроссовер Eclipse Cross появился в официальных дилерских центрах Mitsubishi в апреле 2018 года и сразу привлёк внимание россиян своим ярким дизайном, богатой комплектацией и своими возможностям SUV. В 2018 году автомобиль заслужил высочайшую оценку безопасности по версии авторитетной европейской организации Euro NCAP, а также множество наград в разных странах мира.

Osamu Iwaba at RAF

Осаму Иваба, Президент и Главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» отметил: «Кроссовер Eclipse Cross успел заслужить целый ряд престижных наград в разных странах, но в России эта победа стала для него первой. Нам особенно приятно быть лидерами в номинации «Лучший выход на рынок», ведь это свидетельствует о большом интересе россиян к этой модели и лояльности к бренду Mitsubishi.Я благодарю всю команду «ММС Рус» и наших партнёров за успешную работу по запуску Eclipse Cross».

 

На тему:

  Article "tagged" as:
Eclipse CrossMitsubishiпремия
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Убитым автобусам пропуска нет

Убитым автобусам пропуска нет 1

Компания Ford начала производство пикапа Ford Ranger Raptor в Таиланде

Компания Ford начала производство пикапа Ford Ranger Raptor в Таиланде 0

Genesis G80 – в российском каршеринге

Genesis G80 – в российском каршеринге 1