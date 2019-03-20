Mitsubishi Eclipse Cross получил премию РАФ

Mitsubishi Eclipse Cross удостоен награды за «Лучший выход на рынок»

Вчера на церемонии награждения РАФ (Российский автомобильный форум) в отеле «RadissonRoyal» компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, получила награду в номинации «Лучший выход на рынок» за модель Eclipse Cross.

Кроссовер Eclipse Cross появился в официальных дилерских центрах Mitsubishi в апреле 2018 года и сразу привлёк внимание россиян своим ярким дизайном, богатой комплектацией и своими возможностям SUV. В 2018 году автомобиль заслужил высочайшую оценку безопасности по версии авторитетной европейской организации Euro NCAP, а также множество наград в разных странах мира.