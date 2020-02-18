Новый Volkswagen Passat уже в России

Три комплектации: Respect, Business, Exclusive

Широкий набор инновационного оборудования

Цена на новинку стартует от 1.829.000 рублей

Заказы уже принимаются официальными дилерами

Volkswagen выводит на российский рынок новый Passat. Новинка доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки

Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 150 л.с. или 190 л.с. Оба силовых агрегата доступны с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а 150-сильную версию можно также заказать с 6-ступенчатой механической коробкой.

Volkswagen Passat доступен в трех комплектациях: Respect (цена начинается от 1.829.000 рублей), Business (от 2.199.000 рублей), Exclusive (от 2.345.000 рублей).

Экстерьер

Экстерьер нового Passat отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор.

В комплектации Business дизайн экстерьера дополняет хромированная окантовка боковых окон, а в комплектации Exclusive – хромированные боковые молдинги.

В Passat реализована совершенно новая система головного освещения со светодиодными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией подсветки поворотов. Дизайн задних фонарей выполнен с уникальным рисунком диодов, различным для режима габаритных огней и режима торможения автомобиля.

Для комплектации Business опционально доступна головная оптика с функцией динамического поворотного света, меняющей направление светового пучка в поворотах.

Комплектация Exclusive может быть дополнительно оснащена интеллектуальной системой IQ.Light со светодиодными матричными фарами и функцией адаптивного управления дальним светом. Благодаря данной системе автомобиль на скорости свыше 65 км/ч может ехать с постоянно включённым дальним светом, при этом система IQ.Light, распознавая появление других автомобилей в потоке, отключает часть светового пучка для предотвращения ослепления других участников движения. Система работает в нескольких режимах в зависимости от уровня освещенности.

Интерьер

В интерьере нового Passat предлагается еще более широкий выбор материалов и цветов отделки. Представлены два варианта обивки сидений – тканевая в версии Respect и комбинированная обивка из искусственной замши и кожи в черном или светлом цвете в версиях Business и Exclusive. Отдельно для комплектации Exclusive предлагается уникальная комбинированная отделка сидений с синими вставками.

Во всех комплектациях рычаг переключения передач и новое мультифункциональное рулевое колесо отделаны кожей. Каждую из комплектаций отличает свой уникальный вариант декоративных вставок в отделке передней панели, дверей и центральной консоли. Для Business и Respect опционально доступна отделка со вставками из декоративной древесины.

Начиная с комплектации Respect передние сиденья имеют функцию подогрева. А для комплектаций Business и Exclusive оснащены электрорегулировками. Опционально для водителя доступно сиденье ergoComfort с электроприводом, регулировками в 14 направлениям, функциями запоминания настроек и массажа.

Завершающим элементом в интерьере Passat становится атмосферная подсветка с плавной регулировкой тона и возможностью выбора одного из 30 оттенков.

В качестве информационно-развлекательного оборудования в комплектации Respect предлагается радиосистема Composition с сенсорным экраном 6.5 дюймов, 8 динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, и разъемом USB-C. В комплектации Business и Exclusive представлена навигационная система Discover Media с экраном диагональю 8.5 дюймов и интерфейс App-Connect, позволяющий синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и AndroidAuto.

В новом Passat стало больше цифровых поверхностей. В качестве опции доступна цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display 10.25 дюйма, навигационная система Discover Pro с экраном 9.2 дюйма. Благодаря новой информационной платформе MIB3, функционал cистемы мультимедиа расширился. К примеру, ее функциями можно управлять с помощью жестов, не касаясь экрана. Также в правой части дисплея выделена зона для меню быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. Кроме этого, появляется возможность персонализировать настройки профиля водителя – запоминать режим работы климат-контроля и подсветки салона.

Функциональное оборудование

Актуальное поколение модели Passat предлагает клиентам широкий набор функционального оборудования для повышения комфорта водителя и пассажиров. Для всех комплектаций в качестве базового оборудования представлены боковые зеркала с электроприводом и подогревом, функция обогрева форсунок омывателя лобового стекла, система помощи при начале движения на подъеме, круиз-контроль с ограничителем скорости, система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения, позволяющая экономить потребление топлива, подвеска для плохих дорог с усиленными стойками амортизатора.

Начиная с версии Business в качестве стандартного оборудования предлагаются датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида Rear View, интегрированная под логотип Volkswagen, 3-х зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром, датчик дождя.

Исполнение Exclusive предусматривает наличие системы бесключевого доступа Keyless Access и запуска двигателя Press & Drive, системы Easy Open (электропривод открытия и закрытия двери багажного отделения, включая функцию «виртуальная педаль»), а также блоком управления климат-контролем с заднего ряда сидений.

Новый Passat получил все самые современные технологии, представленные на рынке. Опционально клиент может дополнить свой автомобиль пакетом ассистентов IQ.Drive, обеспечивающих частично автономное управление автомобилем. Система интеллектуальных помощников водителя включает в себя адаптивный круиз- контроль, работающий на скорости до 210 км/ч, с функцией экстренного торможения, систему помощи при перестроении Side Assist, автоматический парковочный ассистент, позволяющий совершить продольную и поперечную парковку (тип парковки определяется системой автоматически), а также систему удержания в полосе Lane Assist.

Большой выбор дополнительного оборудования позволяет любому клиенту персонализировать свой автомобиль с учетом собственных предпочтений. Опционально доступны: «Зимний пакет» с функциями обогрева задних сидений и лобового стекла, стояночный отопитель с дистанционным запуском и таймером, система кругового обзора Area View, проекционный дисплей, отображающий на лобовое стекло основную информацию от приборной панели, панорамный люк, звукоизолирующие ламинированные боковые стекла, большой выбор легкосплавных дисков различного дизайна и размерности.

Для комплектации Exclusive в качестве опции доступна система активного управление шасси DCC, оснащенная адаптивными амортизаторами с широким диапазоном настроек, позволяющими более четко подстраивать жесткость подвески под индивидуальные характеристики вождения. При этом все системы в новом Passat дополняют функционал друг друга: так, система динамического поворотного света также реагирует на выбранный водителем профиль движения, регулируя резкость изменения направления светового пучка в поворотах.

Безопасность

Автомобиль также получил все современные системы безопасности. Каждая из версий оборудована ESP, креплением Isofix для установки сзади двух детских кресел. Новинка оснащена фронтальными подушками безопасности с функцией отключения для пассажира, а также боковыми шторками безопасности спереди и сзади и передними боковыми подушками. Кроме того, для всех версий доступны электронный иммобилайзер и 3-точечные ремни безопасности. Модификации Business и Exclusive дополняются предупредительными LED-лампами в передних дверях, а версия Exclusive также оснащается системой контроля давления в шинах.