Самые популярные цвета автомобилей среди россиян не изменяются

По итогам недавнего исследования, самые популярные цвета автомобилей – черный, белый и серебристый

Каждый пятый автомобиль – это автомобиль черного цвета в городах: Казань, Москва, Пермь, Санкт-Петербург, Ульяновск, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Саратов. В 11 из 23 городов больше всего – черных автомобилей.

Каждый пятый автомобиль – белого цвета в 7 городах: Иркутск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Омск.

Серебристые машины «победили» в 5-ти городах Тольятти, Волгоград, Челябинск, Тюмень и Воронеж.

Ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование порядка 5,5 млн легковых автомобилей, произведённых в 2005 – 2015 годах и выставленных на продажу на ведущих интернет-площадках в 2016 году. И тогда лидировал чёрный цвет, на долю которого приходится примерно 27%. Далее, с сопоставимыми показателями следуют машины, окрашенные в серебристый (16%), белый (15%) и серый (13%) цвета.

Подобный опрос проводила в 2013 году компания «Формула 91». Самым популярным цветом подержанного автомобиля опрашиваемые назвали черный (33% голосов), на втором месте – серебристый (18%), на третьем месте – белый (15%).

В 2016 году было проведено дополнительное исследование структуры цветовой гаммы по брендам. Больше всего автомобилей черного цвета оказалось у Toyota(30,1%),- белого – у Volkswagen (21,1%), а наибольшая доля разнообразных по цветам машин оказалась у Renault (37,7%).

Источник