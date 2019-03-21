Skoda тестирует технологию video mapping – дополненная реальность для загрузки паллет

Video mapping помогает персоналу при загрузке на паллеты компонентов MKD, предназначенных для экспорта

Система в автоматическом режиме распознает некорректное расположение деталей и помогает исправить ошибку.

Video mapping – это метод проецирования изображения на поверхность, для которого характерны точность и отсутствие оптических искажений. Эта технология проходит испытания на заводе ŠKODA AUTO в Млада-Болеславе в рамках масштабного пилотного проекта. Video mapping проецирует информацию непосредственно на деталях, тележке или полу цеха.

Михаэль Оэльеклаус (Michael Oeljeklaus), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику, комментирует: «Video mapping открывает совершенно новые возможности в логистике. Эта технология, внедренная в рамках концепции Индустрии 4.0, поможет нашим сотрудникам при отправке машинокомплектов на экспортные рынки. Она позволяет свести к минимуму риск ошибок при погрузке MKD на крупные паллеты и дополнительно увеличивает уровень безопасности рабочего процесса».

Технология video mapping использует в своей работе лазерный проектор сверхвысокого разрешения и камеру формата HD. Это первая система дополненной реальности в ŠKODA AUTO, для работы с которой сотрудникам не требуются 3D-очки. Сегодня испытания и совершенствование этой технологии продолжаются. Одна из трудностей – настройка чувствительности камер к свету в помещении таким образом, чтобы устройства могли получать точную информацию об окружающем пространстве.

Процесс начинается с транспортировки машинокомплектов MKD в погрузочную зону к экспортному паллету. Далее сотрудник сканирует серийный номер детали, после чего лазерный проектор указывает на ее точное положение на паллете. Дополнительную помощь оказывают текстовые подсказки и изображения, которые проецируются на пол и предлагают оптимальный способ размещения элементов. Система распознает некорректное расположение деталей и сообщает об ошибке.

Технологии дополненной реальности используются и в других областях производства. Например, в центре сборки машинокомплектов больше нет необходимости распечатывать сопроводительные документы. Это позволяет сохранить огромное количество бумаги и помогает ŠKODA в реализации стратегии Green Future, направленной на устойчивое развитие и сохранение окружающей среды.

Развитие цифровых технологий и концепция «Индустрия 4.0» – ключевые элементы Cтратегии-2025. Использование возможностей виртуальной реальности и 3D-технологий затрагивает все сферы деятельности компании, начиная с процессов логистики и разработки автомобилей и заканчивая обучением и повышением квалификации персонала. Еще одна важная составляющая Стратегии-2025 – вступление в эру электромобилей. В этом году чешский бренд запустит производство plug-in гибридной модификации ŠKODA SUPERB и полностью электрической версии ŠKODA CITIGO.