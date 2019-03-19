Bentley представляет лимитированную версию модели Bentayga Pearl of the Gulf

Bentley представляет лимитированную версию модели Bentayga Pearl of the Gulf
Март 19 16:06 2019

Автомобиль посвящен богатой истории добычи жемчуга в Персидском заливе

Только пять уникальных экземпляров роскошного внедорожника с двигателем W12 будут созданы вручную мастерами ателье Mulliner, которое занимается индивидуальными заказами клиентов.

Bentley 'Pearl of the Gulf' фронт фото

Bentley 'Pearl of the Gulf' сзади фото

Каждый автомобиль получит оригинальные элементы отделки из перламутра по мотивам богатой истории Персидского залива.

Bentley 'Pearl of the Gulf' панель фото

Лимитированные Bentayga Pearl of the Gulf by Mulliner получат оригинальный интерьер, на создание которого мастеров вдохновила история добычи жемчуга в водах Персидского залива – традиция, насчитывающая уже тысячи лет, которая в свое время стала главным стимулом экономического развития региона. Наиболее заметный элемент в интерьере – украшенная роскошными перламутровыми вставками передняя панель из темного эвкалипта с изящной инкрустацией в форме лодки ныряльщиков за жемчугом.

Bentley 'Pearl of the Gulf' панель

Главная особенность роскошного интерьера – гармоничное сочетание в отделке основного цвета Linen и оттенка Brunel – концепция, на создание которой мастеров вдохновила природная красота натурального жемчуга. В центре передней панели располагаются часы Breitling инкрустированы перламутром.

Bentley 'Pearl of the Gulf' часы панель фото

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AMSRUS
AMSRUS

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