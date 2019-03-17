УВЗ планирует наладить поставки бульдозеров и ж/д составов в Сирию

Сирийцы готовы подписать контракт «хоть завтра», однако «главный вопрос в деньгах»

Для развития производства бульдозеров глава УВЗ предложил властям России ограничить закупки иностранной дорожно-строительной техники

«Долго подготовительные работы ведутся, но в конечном итоге, если мы получим хороший заказ, это будет и для Сирии хорошо, и для нас здорово», — отметил гендиректор УВЗ.. «Главный вопрос в деньгах. Все исходит из возможностей финансирования, если у тебя средств хватает на 30 бульдозеров — это одна ситуация, если на сто — другая. И цена у каждого бульдозера будет меняться в зависимости от массовости партии», — пояснил гендиректор УВЗ. На вопрос, возможно ли осуществление поставок в кредит, Потапов ответил: ​«Кредиты — это не к нам».

Ограничения на иностранную технику

В июле 2017 года УВЗ на выставке «Иннопром» впервые показал свой бронированный бульдозер Б10. Разработкой и производством бульдозера занимается Челябинский тракторный завод. Машина, как отмечал тогда Потапов, не подвержена тем воздействиям стрелкового оружия, которые наносят ущерб трактористу, который сидит за рычагами.

Дорожно-строительная техника — серьезный сегмент для УВЗ, подчеркнул гендиректор предприятия. «Нас достаточно серьезно забили дешевые производители из Юго-Восточной Азии, поэтому, я считаю, необходимы меры государственного регулирования», — говорит Потапов. По его мнению, эти меры должны ограничивать поступление иностранной продукции, если есть российские аналоги. Это вписывается и в рамки программы диверсификации, и в рамки программы импортозамещения, уверен Потапов.

Эксплуатационная мощность трактора составляет 190 лошадиных сил. Представлены три модификации: Б10М, Б10М2 и Б10МБ.

Эти бульдозеры разработаны на базе тракторов Т10М. Масса трактора составляет до 24,5 т. На машинах установлена трехточечная подвеска тележки с балансирной балкой. На Б10М и Б10МБ можно установить механическую или гидромеханическую трансмиссию, на Б10М2 — только гидромеханическую. Скорость движения в случае с гидромеханикой составит 10,86 км/ч, назад — 13,48 км/ч. В случае с механической трансмиссией — 10,4 км/ч и 10,2 км/ч соответственно.

По словам гендиректора УВЗ, бульдозер можно использовать в горной местности, им можно «разбирать завалы». «Точно так же он может работать, как мирно пашущий танк», — добавил Потапов. Он подчеркивал, что интерес к разработке проявили в ряде стран, в том числе в странах Ближнего Востока.

После 2020 года российский оборонно-промышленный комплекс, в котором заняты 2 млн человек, ждет резкое сокращение гособоронзаказа — основного источника финансирования. До 2025 года отрасли предстоит наладить выпуск гражданской продукции в объеме 30% (до 2030 года — 50%) от всего производства ОПК.

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