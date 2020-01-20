На российском рынке такси может появиться новый крупный агрегатор

На российском рынке такси может появиться новый крупный игрок — агрегатор Didi, который демпингом выдавил Uber из Китая. Как пишет РБК, владеющая сервисом Didi Chuxing начала поиск сотрудников для российского офиса. О планах китайской компании начать работу в России еще два года назад рассказывал глава РФПИ Кирилл Дмитриев — его фонд инвестировал в агрегатор неназванную сумму. Пока неизвестно, готовится ли Didi выйти на российский рынок или только набирает аналитическую службу, чтобы изучить его особенности.
Didi Chuxing планы не комментирует, в РФПИ также отказались отвечать на вопросы “Ъ FM”. Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус заявил “Ъ FM”, что на рынке ждут запуска Didi:
«В августе прошлого года проходил VII Международный Евразийский форум “Такси” в Москве, и впервые на нем присутствовали два вице-президента Didi Chuxing. Уже тогда поднимался вопрос, зачем они приехали. Конечно, для общественного института развития такси не новость, что китайский агрегатор, один из самых крупных в мире, собирает информацию и оценивает возможность выхода на российский рынок такси. Выводы, как мы видим, были сделаны. В некоторых городах России сейчас работает прибалтийская компания Bolt, инвестором которой является Didi, то есть опосредованно Didi уже присутствует на рынке».
РБК пишет, что Uber в Китае не смог конкурировать с DiDi из-за низких цен последнего, однако говорить об очевидной выгоде для клиентов такси пока преждевременно, уверен президент Московского транспортного союза Юрий Свешников:
«Любой новый игрок начинает рушить рынок с точки зрения тарифов. Наверное, для пассажиров это сначала будет хорошо, но уже сейчас тарифы, которые устанавливают агрегаторы, по экономическим расчетам перевозчиков, занижены минимум в 1,5 раза, а это влияет на предрейсовые технические и медицинские осмотры, страховки и так далее. Если крупный игрок придет и начнет опускать тарифы еще ниже, это очень серьезно скажется на безопасности перевозок. Уже сейчас водители с нарушением режима труда и отдыха работают по 16-18, а иногда и по 20 часов, чтобы хоть что-то заработать и оплатить суточную аренду транспортного средства и бензин. Чтобы перевозчик перешел от одного агрегатора к другому, он должен предложить что-то более привлекательное».
Фото: Reuters
Участники российского рынка такси, опрошенные “Ъ FM”, отказались комментировать возможный эффект от появления нового игрока до тех пор, пока эта информация не получит официального подтверждения.
Источник Коммерсантъ.
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