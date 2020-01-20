На российском рынке такси может появиться новый крупный агрегатор

Как на пассажиров может повлиять запуск сервиса в России

На российском рынке такси может появиться новый крупный игрок — агрегатор Didi, который демпингом выдавил Uber из Китая. Как пишет РБК, владеющая сервисом Didi Chuxing начала поиск сотрудников для российского офиса. О планах китайской компании начать работу в России еще два года назад рассказывал глава РФПИ Кирилл Дмитриев — его фонд инвестировал в агрегатор неназванную сумму. Пока неизвестно, готовится ли Didi выйти на российский рынок или только набирает аналитическую службу, чтобы изучить его особенности.

Didi Chuxing планы не комментирует, в РФПИ также отказались отвечать на вопросы “Ъ FM”. Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус заявил “Ъ FM”, что на рынке ждут запуска Didi:

«В августе прошлого года проходил VII Международный Евразийский форум “Такси” в Москве, и впервые на нем присутствовали два вице-президента Didi Chuxing. Уже тогда поднимался вопрос, зачем они приехали. Конечно, для общественного института развития такси не новость, что китайский агрегатор, один из самых крупных в мире, собирает информацию и оценивает возможность выхода на российский рынок такси. Выводы, как мы видим, были сделаны. В некоторых городах России сейчас работает прибалтийская компания Bolt, инвестором которой является Didi, то есть опосредованно Didi уже присутствует на рынке».

Что означает появление нового игрока для пассажиров?

РБК пишет, что Uber в Китае не смог конкурировать с DiDi из-за низких цен последнего, однако говорить об очевидной выгоде для клиентов такси пока преждевременно, уверен президент Московского транспортного союза Юрий Свешников:

«Любой новый игрок начинает рушить рынок с точки зрения тарифов. Наверное, для пассажиров это сначала будет хорошо, но уже сейчас тарифы, которые устанавливают агрегаторы, по экономическим расчетам перевозчиков, занижены минимум в 1,5 раза, а это влияет на предрейсовые технические и медицинские осмотры, страховки и так далее. Если крупный игрок придет и начнет опускать тарифы еще ниже, это очень серьезно скажется на безопасности перевозок. Уже сейчас водители с нарушением режима труда и отдыха работают по 16-18, а иногда и по 20 часов, чтобы хоть что-то заработать и оплатить суточную аренду транспортного средства и бензин. Чтобы перевозчик перешел от одного агрегатора к другому, он должен предложить что-то более привлекательное».

Участники российского рынка такси, опрошенные “Ъ FM”, отказались комментировать возможный эффект от появления нового игрока до тех пор, пока эта информация не получит официального подтверждения.

Источник Коммерсантъ.