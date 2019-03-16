Обновление комплектаций KIA Ceed и Ceed SW

Обновления затронули популярные комплектации Luxe, Prestige и Premium

Изменения внесены на основании изучения мнения потребителей, исходя из стратегии KIA предлагать автомобили, максимально соответствующие запросам и пристрастиям клиентов.

Автомобили KIA Ceed/Ceed SW Luxe теперь будут комплектоваться колесами размерности 205/55R16 с литыми дисками (ранее использовались стальные штампованные). Также в комплектацию Luxe включены задние датчики парковки.

В версии с двигателем 1,6 л (128 л.с.) и шестиступенчатой автоматической трансмиссией цена хэтчбека Ceed составляет 1 179 900 рублей, а универсала Ceed SW – 1 219 900 рублей.

В версии с двигателем 1,4 T-GDI (140 л.с.) и роботизированной семиступенчатой трансмиссией 7DCT автомобили предлагаются за 1 259 900 рублей и 1 299 900 рублей соответственно.

Комплектация Prestige дополнена светодиодными повторителями указателей поворота и светодиодными задними фонарями, а также электроприводом складывания наружных зеркал заднего вида. В списке опций комфорта также появились датчик дождя, функция задержки выключения фар «Эскорт», система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой и (для универсалов Ceed SW) электропривод двери багажного отсека с интеллектуальной системой открывания. Также в комплектации Prestige теперь устанавливается электрохромное (с автоматическим затемнением) салонное зеркало заднего вида.

Стоимость хэтчбека Ceed Prestige составляет 1 254 900 (1,6 6АТ) и 1 334 900 (1,4 T-GDI 7DCT) рублей, а универсала Ceed SW Prestige – 1 304 900 и 1 384 900 рублей соответственно.

Существенным изменением является то, что комплектация Premium теперь доступна не только для автомобилей с двигателями 1,4 T-GDI 7DCT, но и для автомобилей с двигателем 1,6 MPI и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. В обновленной версии в комплектацию Premium включены электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира, система контроля слепых зон (BSD) и система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW).

Стоимость Ceed Premium составляет 1 364 900 (1,6 6АТ) и 1 444 900 (1,4 T-GDI 7DCT) рублей, а Ceed SW Premium – 1 434 900 и 1 514 900 рублей соответственно.

Продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе 2018 года, с момента начала продаж на нем остановило выбор свыше 6500 клиентов. Универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019 года. Семейство моделей Ceed является одним из наиболее высокотехнологичных в сегменте компактных автомобилей, при этом универсал Ceed SW предлагает наибольший объем багажного пространства в своем классе.

Появление новых опций, ранее доступных только в более высоких комплектациях, а также возможность выбора одной из наиболее оснащенных комплектаций Premium с различными вариантами двигателя делает эту модель еще привлекательнее.