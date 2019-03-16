История Suzuki: от ткацких станков до промышленного гиганта

15 марта 1920 года – день основания компании Suzuki

История Suzuki началась в городе Хамаматсу, в котором сегодня располагается штаб-квартира компании. Все началось с деревянного ткацкого станка с педальным приводом, который разработал Мичио Сузуки – основатель японской марки. К 1920 году про успешный бизнес изобретателя узнали далеко за пределами префектуры Сидзуока, в которой располагался город Хамаматсу.

Скромное ткацкое производство превратилось в крупное предприятие Suzuki Loom Manufacturing Co. Ткацкие станки приносили стабильный доход и позволили руководству компании задуматься о расширении интересов. Вторая Мировая война не позволила воплотить многие проекты в жизнь и мечты о производстве транспортных средств отложили до 50-х годов, когда появился первый в истории Suzuki мопед. Power Free, разработанный зятем основателя компании, стал предвестником первого мотоцикла Suzuki с двухтактным двигателем объемом 60 кубических сантиметров.

Два последующих десятилетия стали поворотными в истории компании. В 1955 году на конвейер встал первый в истории Suzuki серийный автомобиль – компактный малолитражный Suzulight.

Главные успехи в истории Suzuki неразрывно связаны с именем нынешнего почетного председателя Suzuki Motor Company господином Осаму Сузуки. Именно в годы его правления японская марка превратилась в успешный автомобильный бренд.

Сегодня основная сфера деятельности Suzuki – производство компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, ATV, лодочных моторов, мотороллеров, квадроциклов и др.

По всему миру Suzuki ежегодно продает около трех миллионов автомобилей и около двух с половиной миллионов мотоциклов. Продукция Suzuki представлена в 201 стране мира. В штате Suzuki Motor Corporation занято более 54 000 сотрудников.

В 2018 году Suzuki отметила 20 лет присутствия на российском рынке и 30 лет бессменному флагману Vitara.