Nissan, Renault и Mitsubishi Motors намерены создать новый совет директоров

Жан-Доминик Сенар станет председателем правления нового совета директоров Альянса, в который также войдут главы Nissan, Renault и Mitsubishi Motors

Новый совет Альянса будет стимулировать оперативное сотрудничество между Nissan, Renault и Mitsubishi Motors и искать новые способы увеличения ценности этого союза для своих акционеров и сотрудников.

В целях дальнейшего укрепления Альянса, а также для того, чтобы заложить прочную основу будущего успеха, Жан-Доминик Сенар (Jean-Dominique Senard), Хирото Сайкава (Hiroto Saikawa), Тьерри Боллор (Thierry Bollore) и Осаму Масуко (Osamu Masuko) объявили о намерении создать новый совет директоров.

Новый совет Альянса будет единственным органом, осуществляющим надзор за операциями и управлением между Renault, Nissan и Mitsubishi вместо RNBV и NMBV. Таким образом, он станет лицом и основным двигателем «нового начала» Альянса.

Чтобы заложить основы нового этапа развития Альянса, новый совет будет состоять из главы Renault, который также будет выполнять обязанности председателя нового совета, руководителей компаний Nissan, Renault и Mitsubishi Motors; оперативные решения будут приниматься советом на основе консенсуса и обеспечивать выгодный для всех участников подход.

Новый совет намерен проводить ежемесячные совещания в Париже или Токио и будет регулярно информировать заинтересованные стороны о своих ключевых инициативах и достижениях. Совет директоров Альянса будет инициировать создание конкретных проектов с рекомендациями и стимулированием выполнения новых путей увеличения прироста для трёх автомобильных компаний-участников.

По мере приближения 20-летнего юбилея Альянса, советы директоров Nissan, Renault и Mitsubishi Motors хотели бы отметить значительный вклад Альянса в работу всех трех компаний и их партнеров.

Создание нового совета директоров Альянса призвано помочь Nissan, Renault и Mitsubishi Motors стать тем, чем они могут быть вместе – лучшей организацией на крайне переменчивом и высококонкурентном мировом автомобильном рынке.