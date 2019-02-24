Как паркуются очень странные люди

Посмотрев, как некоторые автомобилисты паркуются, трудно определить, где поставить запятую: «смеяться, нельзя плакать» или «смеяться нельзя, плакать». Вероятно, эти “герои” пропустили на курсах уроки вождения, на которых отрабатывался навык парковки.
Когда хотел припарковаться у кафе, но получилось в кафе.
Высший «пилотаж» — поставить автомобиль «на уши».
Ох, эти девушки: даже к стене «прижимаются».
Припарковалась.
Когда внезапно снег растаял.
Казалось бы, все по правилам: никого не зажал, места для инвалидов не занимал. Но все равно что-то не то…
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru