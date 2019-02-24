Как паркуются очень странные люди

Как паркуются очень странные люди
Февраль 24 18:05 2019

Невозможное возможное – невероятные парковки

Посмотрев, как некоторые автомобилисты паркуются, трудно определить, где поставить запятую: «смеяться, нельзя плакать» или «смеяться нельзя, плакать». Вероятно, эти “герои” пропустили на курсах уроки вождения, на которых отрабатывался навык парковки.

Когда хотел припарковаться у кафе, но получилось в кафе.

припарковался в кафе

Высший «пилотаж» — поставить автомобиль «на уши».

парковка

Ох, эти девушки: даже к стене «прижимаются».

парковка 1

Припарковалась.

припарковалась

Когда внезапно снег растаял.

Когда внезапно снег растаял.

Казалось бы, все по правилам: никого не зажал, места для инвалидов не занимал. Но все равно что-то не то…

мастер парковки

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AMSRUS
AMSRUS

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