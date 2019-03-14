Jeep® сохранил положительную динамику продаж

Аналитики вновь отмечают рост продаж Jeep по сравнению с прошлым годом

В феврале 2019 года продажи автомобилей Jeep®сохранили положительную динамику роста. Было реализовано 159 автомобилей. Это на 87% выше, чем в феврале 2018 года.

Лидерами продаж в модельном ряде Jeep® остаютсяGrand Cherokee иWrangler. В феврале текущего года Jeep®Grand Cherokee был продан в количестве 69 автомобилей. А культовый Jeep®Wrangler – в количестве 42 автомобилей.

FCARUS создала ряд условий для расширения аудитории Jeep. Компания разработала специальные условия на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep®.