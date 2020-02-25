Toyota и Lexus подрывают рынок сбыта угнанных автомобилей

В течение 2020 года весь модельный ряд брендов Toyota и Lexus в России будет защищен от угона уникальным противоугонным идентификатором T-Mark / L-Mark

Идентификатор представляет собой маркировку автомобиля микроточками из пленки диаметром 1 мм с уникальным PIN-кодом: на различные элементы кузова и агрегаты наносится до 10 000 микроточек

PIN-код связан с VIN-номером конкретного автомобиля, их соответствие можно легко проверить на сайте Toyota и Lexus

Маркировка позволяет правоохранительным органам и покупателям на вторичном рынке легко определить оригинальный VIN-номер автомобиля и тем самым сверить его «паспортные» и реальные данные: дату производства, комплектацию, двигатель, цвета экстерьера и интерьера

Задача идентификатора T-Mark / L-Mark – исключить возможность перепродажи автомобиля на вторичном рынке и кардинально снизить интерес угонщиков к автомобилям Toyota и Lexus

Первой моделью в России, оборудованной идентификатором L-Mark, стал Lexus ES, и на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая угона премиального седана с противоугонной маркировкой

Эффективность уникального идентификатора признана ведущими российскими страховыми компаниями: для владельцев автомобилей, маркированных T-Mark / L-Mark, доступны скидки до 15 % на полис КАСКО по риску «угон»

В течение 2020 года будет завершен процесс оснащения модельного ряда брендов Toyota и Lexus в России уникальным противоугонным идентификатором T-Mark / L-Mark

Риск угона остается одним из главных поводов для беспокойства российских автовладельцев. За 11 месяцев 2019 года в России было угнано в общей сложности более 10 000 автомобилей. Осознавая важность проблемы, специалисты компании Тойота постоянно совершенствуют свой подход к защите автомобиля. Модели Toyota и Lexus оснащаются целым комплексом современных противоугонных систем, включая иммобилайзеры, энергонезависимые сирены сигнализации, датчики наклона и буксировки автомобиля, датчики внутреннего объема автомобиля, датчики разбития стекла задней двери, центральные замки с двойной блокировкой и датчики движения в брелке ключа.

Однако перечисленные технические средства могут лишь затруднить процесс угона, но не ликвидируют экономическую привлекательность этого вида преступной деятельности. Инновационное решение компании Тойота – уникальный противоугонный идентификатор T-Mark / L-Mark – призвано исключить возможность перепродажи угнанного автомобиля.

Уникальный противоугонный идентификатор носит название T-Mark на автомобилях Toyota и L-Mark на автомобилях Lexus. Он представляет собой маркировку множества элементов автомобиля специальными микроточками из пленки с лазерной печатью. На кузов и узлы автомобиля наносится до 10 000 микроточек диаметром 1 мм, а точная карта их размещения известна только автопроизводителю. Микроточки уникальны для каждого автомобиля, так как содержат индивидуальный PIN-код, привязанный к VIN-номеру. PIN-код можно прочитать только при 60-кратном увеличении: непосредственно на автомобиле с помощью портативного микроскопа или отделив одну из микроточек от корпуса и используя обычный микроскоп. На специальных онлайн-сервисах Toyota и Lexus можно ввести PIN-код и получить гарантированно достоверную информацию об автомобиле: VIN-номер и такие отличительные признаки, как модель двигателя и трансмиссии, цвета экстерьера и интерьера и комплектацию. Приобретая новый автомобиль Toyota или Lexus, покупатель получает сертификат уникального противоугонного идентификатора, в котором содержатся VIN-номер и PIN-код автомобиля, а также образцы микроточек.

Таким образом, задачей уникального идентификатора является радикальное снижение интереса угонщиков к автомобилям Toyota и Lexus. Именно VIN-номер, как правило, изменяется преступниками для «легализации» угнанного автомобиля и его последующей перепродажи на вторичном рынке. Возможность быстрой сверки данных в момент покупки на вторичном рынке и установления истинной истории и параметров автомобиля сильно затрудняет сбыт похищенного транспортного средства. Оснащение уникальным идентификатором также повышает эффективность следственных действий криминалистов, которые могут легко идентифицировать оригинальный VIN-номер автомобиля, попавшего под подозрение в угоне. Официальные дилеры Toyota и Lexus также смогут проверять соответствие VIN-номера и PIN-кода автомобиля в процессе технического обслуживания.

Ведущий специалист отдела планирования модельного ряда и сертификации «Тойота Мотор» Николай Дмитриев:

«Мы видим большой потенциал данной технологии благодаря многоуровневой системе защиты: PIN-коды уникальны, привязку PIN-кода к VIN-номеру невозможно подделать, удалить все точки с автомобиля практически нереально, карта нанесения известна только автопроизводителю и периодически обновляется. Все это делает угон автомобилей Toyota и Lexus бессмысленным».

Эффективность внедрения противоугонных идентификаторов подтверждается мировой практикой. Так, в Южно-Африканской Республике подобная маркировка была внедрена на автомобилях Toyota и Lexus в 2008 году. Доказав свою эффективность, в 2012 году она была законодательно распространена на автомобили всех марок, в результате количество угонов в стране за год снизилось на 80 %.

В России первым автомобилем с идентификатором L-Mark стал Lexus ES c момента старта продаж нового поколения в 2018 году. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая угона Lexus ES с противоугонной маркировкой, а общее количество угонов модели в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом в 2 раза.

Значимость уникального идентификатора также признается российскими страховыми компаниями, которые уже предлагают владельцам автомобилей с данной маркировкой более выгодные страховые тарифы. Компания СПАО «Ингосстрах» при оформлении полиса КАСКО на все автомобили с идентификатором предоставляет скидку до 10 % по риску «угон», компания САО «ВСК» – скидку до 15 % (до конца марта 2020 года продление на рассмотрении). Страховая компания ПАО СК «Росгосстрах» также предоставит скидку 10 % по аналогичному риску с марта 2020 года.

Консультант Центра исследований автомобилей и транспортных систем Михаил Стратонов:

«На формирование стоимости страхового полиса КАСКО напрямую влияет статистика по угонам модели — чем меньше автомобилей угнано, тем ниже стоимость страхования. Очень важным является то, что ведущие страховые компании уже сейчас, еще до получения позитивной статистики, верят в успех технологии и готовы предоставлять скидку по КАСКО на маркируемые автомобили Toyota и Lexus».

С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются модели-бестселлеры Toyota Camry и RAV4, выпускаемые на заводе в Санкт-Петербурге. В июле 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, получат уникальный противоугонный идентификатор. Lexus ES и UX оснащаются идентификатором L-Mark c 2018 года, а с января 2020 года противоугонной маркировкой охвачен весь модельный ряд бренда.